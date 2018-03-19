Sêmi da Taça Rio: clássico Fla-Flu pode acontecer no Kleber Andrade

O estádio Kleber Andrade sempre recebe bem os clubes do Rio de Janeiro. Na tarde deste domingo (18), por exemplo, na vitória do Flamengo por 4 a 0 sobre a Portuguesa, novamente a torcida rubro-negra capixaba fez a parte dela ao empurrar o time durante os 90 minutos. E o calor das arquibancadas tem tudo para voltar a aquecer Cariacica na próxima quinta-feira (22), às 20 horas, no duelo válido pela semifinal da Taça Rio.

esp180318gz612.jpg Crédito:

Uma reunião que acontece na tarde desta segunda-feira (19), entre as diretorias de Fla e Flu e uma empresa interessada em trazer o duelo para Cariacica, deve definir a situação. Nos bastidores, o burburinho é de que a possibilidade do clássico centenário acontecer no ES é muito grande.

Se o clássico decisivo realmente vai ser sediado no Kleber Andrade ainda não é certo, mas certeza mesmo é que o meia Everton Ribeiro já está com o pensamento no Tricolor das Laranjeiras. Destaque por conta da boa movimentação que teve em campo na tarde de ontem, o jogador foi firme ao falar sobre o confronto.

O Fluminense é um clube grande, que tem uma camisa que merece respeito, mas jogar no Flamengo é estar sempre brigando por títulos. Vamos para o jogo contra o Fluminense empenhados em fazermos um grande jogo para irmos para a final. Estamos evoluindo a cada jogo, encaixando bem as estratégias pedidas pelo treinador, então, vamos em busca da classificação, comentou Everton.

O Flamengo venceu por 4 a 0, porém, a folga no placar não reflete o desdobramento da partida. Isso porque no mínimo em três ocasiões Diego Alves salvou a pátria rubro-negra ao fazer ótimas defesas. Na principal delas, o arqueiro segurou a cobrança de pênalti cobrada por Tiago Amaral.