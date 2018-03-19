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Sêmi da Taça Rio: clássico Fla-Flu pode acontecer no Kleber Andrade

Reunião na tarde desta segunda vai definir se confronto decisivo da Taça Rio acontecerá ou não em Cariacica

Publicado em 19 de Março de 2018 às 00:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 00:27
O estádio Kleber Andrade sempre recebe bem os clubes do Rio de Janeiro. Na tarde deste domingo (18), por exemplo, na vitória do Flamengo por 4 a 0 sobre a Portuguesa, novamente a torcida rubro-negra capixaba fez a parte dela ao empurrar o time durante os 90 minutos. E o calor das arquibancadas tem tudo para voltar a aquecer Cariacica na próxima quinta-feira (22), às 20 horas, no duelo válido pela semifinal da Taça Rio.
esp180318gz612.jpg Crédito:
Uma reunião que acontece na tarde desta segunda-feira (19), entre as diretorias de Fla e Flu e uma empresa interessada em trazer o duelo para Cariacica, deve definir a situação. Nos bastidores, o burburinho é de que a possibilidade do clássico centenário acontecer no ES é muito grande.
Se o clássico decisivo realmente vai ser sediado no Kleber Andrade ainda não é certo, mas certeza mesmo é que o meia Everton Ribeiro já está com o pensamento no Tricolor das Laranjeiras. Destaque por conta da boa movimentação que teve em campo na tarde de ontem, o jogador foi firme ao falar sobre o confronto.
O Fluminense é um clube grande, que tem uma camisa que merece respeito, mas jogar no Flamengo é estar sempre brigando por títulos. Vamos para o jogo contra o Fluminense empenhados em fazermos um grande jogo para irmos para a final. Estamos evoluindo a cada jogo, encaixando bem as estratégias pedidas pelo treinador, então, vamos em busca da classificação, comentou Everton.
O Flamengo venceu por 4 a 0, porém, a folga no placar não reflete o desdobramento da partida. Isso porque no mínimo em três ocasiões Diego Alves salvou a pátria rubro-negra ao fazer ótimas defesas. Na principal delas, o arqueiro segurou a cobrança de pênalti cobrada por Tiago Amaral.
"Estamos aí para ajudar. Conseguimos ganhar o jogo que era o objetivo e classificamos. Espero voltar na quinta-feira com tudo. Temos pouco tempo para descansar porque tivemos dois jogos cansativos. A nível individual, eu nunca sou de comentar. Acho que tivemos dificuldades no início, mas logo depois conseguimos nos ajeitar e no segundo tempo é normal que o cansaço pegue um pouco, mas nós soubemos controlar e conseguimos fazer o resultado", disse o goleiro.

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