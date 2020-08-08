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Sem saber se vai jogar, Luan se coloca à disposição de Luxemburgo

Zagueiro substituiu Felipe Melo na zaga palmeirense no primeiro jogo da final contra o Corinthians, que terminou 0 a 0; decisão é neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 21:00

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 21:00

Crédito: Os zagueiros Vitor Hugo e Luan durante treino na Academia de Futebol (Agência Palmeiras/Divulgação
O zagueiro Luan não sabe se jogará o clássico contra o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista, que acontece neste sábado, às 16h30, no Allianz Parque. No primeiro jogo da final, ele entrou no lugar de Felipe Melo, machucado, e disse que respeitará qualquer decisão que seja tomada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo em relação à vaga.
- Independente de qualquer coisa, vou sempre trabalhar, treinar sério, respeitar meus companheiros e a decisão do treinador. Se for para começar no banco ou jogando, vou estar sempre disposto a ajudar, nunca satisfeito se eu estiver de fora e sempre buscando meu espaço para jogar. Isso aqui é um grupo de muito respeito. Só de vestir essa camisa é uma honra muito grande e sempre que eu puder entrar em campo, vou representar da melhor maneira possível – disse o defensor em vídeo divulgado pela TV Palmeiras.
Ele foi titular na zaga alviverde no empate por 0 a 0 contra o Alvinegro na última quarta-feira (5), ao lado do paraguaio Gustavo Gómez. Ele avaliou como foi a partida em Itaquera.- Clássico é aquela coisa de entrar sempre pilhado, sempre querendo vencer. Eles são os nossos maiores rivais, a gente entende isso e quer passar por cima deles – iniciou sobre o assunto, e ainda complementou:
- É um jogo de muito embate, muita disputa. Agora é trabalhar bastante, montar uma estratégia para que a gente possa, na nossa casa, com uma força da nossa torcida, que não pode estar lá, mas a gente sabe que eles vão estender faixas no Allianz inteiro, para que a gente possa sentir pelo menos a energia deles e fazer um grande jogo e ser campeão – finalizou.
O Palmeiras recebe o Corinthians neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, sem torcida por conta da pandemia de coronavírus. Como o primeiro jogo foi 0 a 0, qualquer vitória simples garante o título para uma das equipes. Caso dê nova igualdade no placar, a decisão vai para os pênaltis.

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