Sem reagir, Grêmio conta com tropeços alheios para situação no Z4 não piorar

Crédito: Imortal perdeu para o Fortaleza por 1 a 0 na Arena Castelão (Lucas Uebel/Grêmio

Em uma semana carregada de saídas (Felipão e Marcos Hermann) e resultados negativos com as derrotas fora de casa para Santos e Fortaleza, o Grêmio só teve um motivo para comemorar após a última quarta-feira (13): a combinação de resultados. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSIsso porque os concorrentes diretos mais próximos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro pensando em saída da zona de rebaixamento, Santos e Juventude, tiveram desafios bastante complexos e que os levaram a também saírem de campo com reveses.

Enquanto o Santos visitou o Atlético-MG no Mineirão e acabou derrotado por 3 a 1 mesmo saindo na frente do marcador, o Juventude não foi capaz de segurar o Flamengo no Maracanã e também perdeu por 3 a 1.

Desta forma, as duas equipes permaneceram na faixa dos 28 pontos, distância equivalente a duas rodadas para serem alcançadas pelo Grêmio que, atualmente, tem 23 unidades e é o penúltimo colocado.