Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem problemas, Chelsea vence o Newcastle e assume liderança temporária da Premier League
Sem problemas, Chelsea vence o Newcastle e assume liderança temporária da Premier League

LanceNet

21 nov 2020 às 11:31

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 11:31

Crédito: LINDSEY PARNABY / POOL / AFP
Jogando fora de casa e vivendo ótima fase, o Chelsea venceu o Newcastle por 2 a 0. Fernández, contra, foi quem abriu o placar. Aos 20 minutos do segundo tempo, Abraham aumentou a vantagem e fechou o placar.No geral, a partida foi muito tranquila para os Blues. Werner não estava em um bom dia e desperdiçou algumas oportunidades de marcar. Mas foi ele quem construiu uma grande jogada e deu a assistência para o gol de Abraham.
A única grande chance desperdiçada pelo Newcastle foi num chute cara a cara de Callum Wilson, que acabou isolando. No momento, a partida estava apenas 1 a 0 para os Blues e poderia ter mudado o rumo do jogo.
Com a vitória, o Chelsea assumiu a liderança da Premier League. A pontuação está igualada com o Leicester, que joga amanhã contra o Liverpool, mas ganha no saldo de gols.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados