Sem problemas, Chelsea vence o Newcastle e assume liderança temporária da Premier League

Jogando fora de casa e vivendo ótima fase, o Chelsea venceu o Newcastle por 2 a 0. Fernández, contra, foi quem abriu o placar. Aos 20 minutos do segundo tempo, Abraham aumentou a vantagem e fechou o placar.No geral, a partida foi muito tranquila para os Blues. Werner não estava em um bom dia e desperdiçou algumas oportunidades de marcar. Mas foi ele quem construiu uma grande jogada e deu a assistência para o gol de Abraham.
A única grande chance desperdiçada pelo Newcastle foi num chute cara a cara de Callum Wilson, que acabou isolando. No momento, a partida estava apenas 1 a 0 para os Blues e poderia ter mudado o rumo do jogo.
Com a vitória, o Chelsea assumiu a liderança da Premier League. A pontuação está igualada com o Leicester, que joga amanhã contra o Liverpool, mas ganha no saldo de gols.