Nos pênaltis

Sem Neymar, PSG perde torneio amistoso para a Inter de Milão

Nos pênaltis, o time italiano levou a melhor ao vencer por 6 a 5 e ficou com o troféu da International Super Cup

Publicado em 27 de julho de 2019 às 20:13 - Atualizado há 6 anos

Sem Neymar, PSG perde torneio amistoso para a Inter de Milão Crédito: Reprodução/Twitter | Arquivo

Novamente sem poder contar com Neymar, em fase final de preparação, o Paris Saint-Germain empatou em 1 a 1 com a Inter de Milão neste sábado, em partida amistosa disputada em Macau, na China. Nos pênaltis, o time italiano levou a melhor ao vencer por 6 a 5 e ficou com o troféu da International Super Cup, torneio amistoso disputado nesta pré-temporada europeia.

O zagueiro Thilo Kehrer fez, de cabeça, aos 41 minutos do primeiro tempo, o gol que abriu o placar a favor do PSG. O atacante Samuele Longo aproveitou a falha do goleiro Areola para deixar tudo igual nos minutos finais da partida.

Nas penalidades, Adil Aouchiche e Arthur Zagre perderam as cobranças do time da França, enquanto a Inter de Milão só errou com Candreva. Coube ao português João Mário converter a batida que a garantiu o triunfo ao time italiano.

A principal novidade no duelo deste sábado foi a presença do atacante Edinson Cavani, que substituiu Kylian Mbappé e atuou por alguns minutos no segundo tempo. O uruguaio aproveitava férias depois da disputa da Copa América no Brasil.

Foi o terceiro amistoso do Paris Saint-Germain nesta pré-temporada. Antes, o time francês havia goleado o Dynamo Dresden, por 6 a 1, e empatado em 1 a 1 com o Nuremberg, em dois confrontos realizados na Alemanha.

A equipe parisiense permanece na Ásia e terá como rival no próximo desafio o Sydney FC, da Austrália, em Suzhou, na China. O duelo pode marcar o retorno de Neymar aos gramados. No sábado, dia 3 de agosto, também na China, em Shenzen, o PSG faz seu primeiro jogo oficial na temporada, a final da Supercopa da França contra o Rennes. Suspenso por agredir um torcedor, Neymar está fora do jogo.

A Inter de Milão já participou de quatro amistosos na pré-temporada. Venceu o Lugano, da Suíça, por 2 a 1, e, depois, em três jogos na Ásia, perdeu para o Manchester United, por 1 a 0, em Cingapura, empatou com a Juventus por 1 a 1, em Nanjing, mesmo placar do duelo deste sábado.

No próximo domingo, a Inter enfrenta o Tottenham, em Londres, e no dia 10 de agosto encerra seu período de preparação contra o Valencia, na Espanha.

OUTROS AMISTOSOS

Em outros jogos amistosos já encerrados neste sábado, a Roma fez 7 a 0 no Rieti, da terceira divisão do futebol italiano, o Sevilla goleou o Mainz por 5 a 0 e o Manchester City, ainda sem os jogadores que disputaram a Copa América, como Agüero e Gabriel Jesus, derrotou o Yokohama Marinos, do Japão, por 3 a 1, em seu último teste da pré-temporada.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta