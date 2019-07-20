Amistoso

Sem Neymar, PSG apenas empata contra time da segunda divisão alemã

O gigante francês ficou no 1 a 1 contra equipe alemã

Publicado em 20 de julho de 2019 às 19:56 - Atualizado há 6 anos

Sem Neymar, PSG apenas empata contra time da segunda divisão alemã Crédito: Reprodução/Twitter

Sem Neymar, o Paris Saint-Germain não se esforçou e consequentemente não venceu em seu segundo amistoso de pré-temporada. Em ritmo de treino, a equipe francesa apenas empatou com o Nuremberg, da segunda divisão alemã, em 1 a 1, neste sábado (20), no Max-Morlock-Stadion, na própria cidade de Nuremberg, na Alemanha. O gol do PSG foi marcado por Pablo Sarabia, contratado do Sevilla nesta janela de transferências.

O PSG não se mostrou disposto a pressionar o Nuremberg com o mesmo afinco de quatro dias atrás, quando atropelou o Dynamo Dresden, também da segunda divisão alemã, por 6 a 1. Além de Neymar, que faltou na primeira semana de treinos de pré-temporada do PSG, também vem sendo ausência nos amistosos o uruguaio Cavani, que segue de férias por conta de sua participação na Copa América.

Após acertar duas bolas na trave com Mbappé, o PSG enfim abriu o placar apenas aos 41 minutos do primeiro tempo. O garoto de 20 anos de idade fez linda jogada individual pela esquerda, passou a bola entre as pernas do marcador e cruzou na medida para o recém-contratado Sarabia marcar de cabeça.

No segundo tempo, os franceses adotaram ritmo ainda mais lento, e o goleiro Areola levou dois grandes sustos ainda nos primeiros minutos. Quando o técnico Thomas Tuchel trocou praticamente todos os seus jogadores, o PSG levou o gol de empate: o zagueiro Diallo tocou a bola com a mão na área e cometeu pênalti. O Nuremberg converteu com batida firme do também defensor Valentini aos 26 minutos, dando números finais ao amistoso.

Com relação a Neymar, cabe lembrar que o atacante se reapresentou com atraso ao PSG, na última segunda-feira (15), e não foi relacionado por Tuchel para os amistosos desta semana na Alemanha. Por outro lado, apesar de insistir em sair do clube francês, o brasileiro aceitou viajar com a equipe, na próxima terça, à China, onde seguirá a pré-temporada com a delegação azul e vermelha.

