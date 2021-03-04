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Sem moleza! Corinthians terá série de treinos matutinos até duelo contra a Ponte Preta

Confronto diante da Macaca, pela terceira rodada do Paulistão, acontecerá às 11h deste domingo (7), em Itaquera. Preparação inicia horas após Dérbi...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 09:30

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 09:30
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians fará uma sequência de atividades no período da manhã até domingo (7), quando entra em campo às 11h, na Neo Química Arena, para enfrentar a Ponte Preta pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A série já se inicia nesta quinta-feira (4), poucas horas após o Timão empatar em 2 a 2 contra o Palmeiras, pela segunda rodada do Paulistão, em Itaquera. Geralmente, quando o time entra em campo no dia anterior, as atividades costumam ser a tarde, mas dessa vez a programação corintiana aponta reapresentação logo no período matutino.
Seguindo a tendência, os titulares no Dérbi devem fazer atividade de recuperação física na parte interna no CT Joaquim Grava, enquanto reservas, até mesmo que entraram no decorrer do jogo, e não relacionados devem trabalhar com bola no gramado do Centro de Treinamentos, comandados pelo técnico Vagner Mancini.
A atividade desta quinta-feira (14) será uma boa oportunidade para ver se os atacantes Léo Natel e Gustavo Mosquito, que ficaram de fora do clássico por conta de dores na perna e joelho respectivamente voltarão a treinar com bola e acenar disposição para o duelo contra a equipe de Campinas, no fim de semana.
Contaminados com Covid-19, os goleiros Cássio e Guilherme, os laterais Fagner e Fábio Santos, o zagueiro Raul Gustavo, os meias Gabriel, Ramiro e Vitinho e o atacante Cauê são desfalques garantidos para a partida contra a Macaca. O volante Camacho, que sentiu febres no início desta quarta-feira (3) e foi dispensado da concentração para o jogo diante o Palmeiras, deve se unir a estatística, já que apresenta sintomas da doença. Danilo Avelar, Mantuan e Ruan Oliveira se recuperam de lesões e não têm previsão de retorno.
Treino com a participação de todo o elenco que está á disposição para o próximo compromisso deverá acontecer apenas na sexta-feira (5) e sábado (7).
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

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