Sem moleza! Corinthians terá série de treinos matutinos até duelo contra a Ponte Preta

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians fará uma sequência de atividades no período da manhã até domingo (7), quando entra em campo às 11h, na Neo Química Arena, para enfrentar a Ponte Preta pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A série já se inicia nesta quinta-feira (4), poucas horas após o Timão empatar em 2 a 2 contra o Palmeiras, pela segunda rodada do Paulistão, em Itaquera. Geralmente, quando o time entra em campo no dia anterior, as atividades costumam ser a tarde, mas dessa vez a programação corintiana aponta reapresentação logo no período matutino.

Seguindo a tendência, os titulares no Dérbi devem fazer atividade de recuperação física na parte interna no CT Joaquim Grava, enquanto reservas, até mesmo que entraram no decorrer do jogo, e não relacionados devem trabalhar com bola no gramado do Centro de Treinamentos, comandados pelo técnico Vagner Mancini.

A atividade desta quinta-feira (14) será uma boa oportunidade para ver se os atacantes Léo Natel e Gustavo Mosquito, que ficaram de fora do clássico por conta de dores na perna e joelho respectivamente voltarão a treinar com bola e acenar disposição para o duelo contra a equipe de Campinas, no fim de semana.

Contaminados com Covid-19, os goleiros Cássio e Guilherme, os laterais Fagner e Fábio Santos, o zagueiro Raul Gustavo, os meias Gabriel, Ramiro e Vitinho e o atacante Cauê são desfalques garantidos para a partida contra a Macaca. O volante Camacho, que sentiu febres no início desta quarta-feira (3) e foi dispensado da concentração para o jogo diante o Palmeiras, deve se unir a estatística, já que apresenta sintomas da doença. Danilo Avelar, Mantuan e Ruan Oliveira se recuperam de lesões e não têm previsão de retorno.

Treino com a participação de todo o elenco que está á disposição para o próximo compromisso deverá acontecer apenas na sexta-feira (5) e sábado (7).