Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem Maguire, Bruno Fernandes será o capitão do Manchester United na estreia da Liga dos Campeões
futebol

Sem Maguire, Bruno Fernandes será o capitão do Manchester United na estreia da Liga dos Campeões

Português foi contratado em janeiro e rapidamente caiu nas graças do torcedor. Zagueiro mais caro do mundo, Maguire está lesionado e não encara o Paris Saint-Germain...

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 16:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 16:40
Crédito: LINDSEY PARNABY / AFP
Contratado pelo Manchester United em janeiro, Bruno Fernandes já assumiu o posto de líder no elenco dos Diabos Vermelhos. As boas atuações do português o credenciaram a ser o capitão do time inglês na estreia da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, contra o PSG, na França.
Em entrevista coletiva nesta segunda, o técnico Ole Gunnar Solskjaer confirmou que o camisa 18 usará a braçadeira, já que o zagueiro Maguire, que é o capitão, está lesionado e não enfrenta a equipe de Neymar.
- Esperamos que Harry (Maguire) esteja em forma para o fim de semana (para o jogo com o Chelsea), mas não temos certeza. O capitão está sentado ao meu lado. Bruno (Fernandes) será o capitão do time amanhã - disse Solskjaer.
A escolha foi uma surpresa para o meio-campista, que também participava da coletiva de imprensa pré-jogo.
- Eu não esperava isso. Eu sei ao mesmo tempo que você (repórter). Claro, para mim, é uma honra ser o capitão dos meus companheiros e ser capitão do Manchester United é importante para mim - disse o camisa 18, que completou:
- Acho que o capitão é todo mundo e todos precisam ajudar; todos precisam ser líderes. A liderança é diferente em cada jogador. Amanhã não será sobre mim, é sobre a equipe. Liderar a equipe está todos os dias no campo de treinamento, em cada treinamento, em cada jogo, e acho que cada um está fazendo seu próprio trabalho para liderar a equipe da maneira que acham que é a melhor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados