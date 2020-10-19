Sem Maguire, Bruno Fernandes será o capitão do Manchester United na estreia da Liga dos Campeões

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Contratado pelo Manchester United em janeiro, Bruno Fernandes já assumiu o posto de líder no elenco dos Diabos Vermelhos. As boas atuações do português o credenciaram a ser o capitão do time inglês na estreia da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, contra o PSG, na França.

Em entrevista coletiva nesta segunda, o técnico Ole Gunnar Solskjaer confirmou que o camisa 18 usará a braçadeira, já que o zagueiro Maguire, que é o capitão, está lesionado e não enfrenta a equipe de Neymar.

- Esperamos que Harry (Maguire) esteja em forma para o fim de semana (para o jogo com o Chelsea), mas não temos certeza. O capitão está sentado ao meu lado. Bruno (Fernandes) será o capitão do time amanhã - disse Solskjaer.

A escolha foi uma surpresa para o meio-campista, que também participava da coletiva de imprensa pré-jogo.

- Eu não esperava isso. Eu sei ao mesmo tempo que você (repórter). Claro, para mim, é uma honra ser o capitão dos meus companheiros e ser capitão do Manchester United é importante para mim - disse o camisa 18, que completou: