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futebol

Sem Luiz Adriano, reservas do Palmeiras treinam após classificação

Com semana toda em São Paulo, Verdão inicia trabalhos pensando no Ceará, pelo Brasileirão; camisa 10 se recupera de lesão na coxa esquerda
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LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 19:17

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 19:17

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (1), na Academia de Futebol, aliviado após golear o Bolívar e se classificar para a fase final da Libertadores na noite de ontem. O Verdão volta os seus olhares para o Brasileirão, onde recebe o Ceará neste próximo sábado (3), também no Allianz Parque, para voltar a vencer na competição após três empates.
Somente os reservas e jogadores que atuaram no segundo tempo do duelo diante do Bolívar (casos de Gabriel Menino, Vitor Hugo, Luan, Ramires e Danilo) foram para o campo, enquanto os titulares fizeram o trabalho de recuperação muscular na parte interna do CT.
Com um trio de meio de campo suspenso para a partida (Gabriel Menino, Lucas Lima e Zé Rafael), o Verdão de sábado deve ser bem parecido com a equipe que goleou os bolivianos nesta última quarta-feira, no Allianz Parque.
O Palmeiras volta a treinar nesta sexta-feira (2), na Academia de Futebol, quando o clube faz o último treinamento antes da partida contra do Ceará.

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