Sem Luiz Adriano, reservas do Palmeiras treinam após classificação

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (1), na Academia de Futebol, aliviado após golear o Bolívar e se classificar para a fase final da Libertadores na noite de ontem. O Verdão volta os seus olhares para o Brasileirão, onde recebe o Ceará neste próximo sábado (3), também no Allianz Parque, para voltar a vencer na competição após três empates.

Somente os reservas e jogadores que atuaram no segundo tempo do duelo diante do Bolívar (casos de Gabriel Menino, Vitor Hugo, Luan, Ramires e Danilo) foram para o campo, enquanto os titulares fizeram o trabalho de recuperação muscular na parte interna do CT.

Com um trio de meio de campo suspenso para a partida (Gabriel Menino, Lucas Lima e Zé Rafael), o Verdão de sábado deve ser bem parecido com a equipe que goleou os bolivianos nesta última quarta-feira, no Allianz Parque.