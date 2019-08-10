Rio Branco deu o primeiro passo rumo ao título da Linhares, por 2 a 0 com gols de Russo e Edu Capetinha. deu o primeiro passo rumo ao título da Copa Espírito Santo na tarde deste sábado (10). No Estádio Kleber Andrade, a equipe Capa-Preta não teve trabalho para vencer o jovem time do, por 2 a 0 com gols de Russo e Edu Capetinha.

Sem dificuldade, Rio Branco vence o Linhares na estreia da Copa Espírito Santo Crédito: Vinicius Antunes

Na etapa inicial o Rio Branco foi superior, ficando a maior parte do tempo com a bola no campo do adversário e criando várias chances de marcar. A primeira chance do Brancão foi em chute de Hícaro, que obrigou o goleiro Felício a fazer uma grande defesa. Anderson e Marcelo Alves também perderam boas oportunidades de abrir o placar.

Depois de tanta pressão, o Rio Branco finalmente chegou ao seu primeiro gol. Aos 22 minutos após cobrança de falta de Iury, o goleiro Felício espalmou, a bola explodiu no travessão, bateu no gramado e sobrou para o meia Russo, que sozinho na pequena área adversária só empurrou para as redes e fez o primeiro.

O autor do gol inaugural do Brancão destacou que esse jogo é o capítulo inicial de uma história de sucesso para a equipe na competição: “Foi uma estreia muito positiva, apesar das chances perdidas o mais importante é conquistar os três pontos. O Rio Branco entrou nessa Copa para ser campeão e o primeiro passo foi dado”, afirmou Russo.

Com a vantagem no placar, o ritmo alvinegro caiu, mesmo assim o time se manteve superior até o fim do primeiro tempo.

Na volta para o segundo tempo, o Rio Branco manteve a pressão, mas o Linhares também chegou. Após falta cobrada, o zagueiro Luis Felipe cabeceou para as redes do time da casa, a arbitragem marcou impedimento e invalidou o lance. A resposta Capa-Preta veio logo em seguida, Edu Capetinha fez boa jogada pela direita, Russo dentro da área e com o gol vazio bateu por cima e perdeu um gol feito.

Novamente aos 22 minutos, só que da segunda etapa, Edu Capetinha voltou a aparecer, o atacante recebeu a bola na entrada da área e bateu firme, a redonda desviou na defesa adversária e foi no canto do goleiro Felício, decretando a vitória do Brancão.

Sem dificuldade, Rio Branco vence o Linhares na estreia da Copa Espírito Santo Crédito: João Henrique Castro

Depois do gol, o time Capa-Preta teve pelo menos mais três chances claras de marcar, porém esbarrou no bom desempenho do goleiro Felício.

Apesar das chances desperdiçadas durante toda partida, o técnico Capa-Preta Antônio Carlos Roy gostou da apresentação da sua equipe: “O desempenho hoje foi satisfatório, porque o time conseguiu criar muitas chances de gol e principalmente não deixou o adversário entrar na nossa área, exceto nas bolas paradas. Então eu fiquei bem satisfeito com que eu vi aqui”, afirmou o treinador.

Copa Espírito Santo

O Rio Branco volta a campo na próxima sexta-feira, às 20h, no Salvador Costa, quando encara o Vitória-ES, no clássico da segunda rodada da Copa Espírito Santo. Já o Linhares jogará apenas no dia 24 de agosto, às 15h, quando visita o Serra, no Robertão, no munício da Serra.

RIO BRANCO 2 X 0 LINHARES

Campeonato: Copa Espírito Santo 2019 (1ª rodada)

Data: 10 de agosto (sábado)

Horário: 15h

Local: Kleber Andrade (Cariacica-ES)

Árbitro: Raphael Garcia (CBF-ES)

Borderô: 452 presentes/ R$ 4280,00

Rio Branco: Diogo; Iury , Marcelo, Mário Pierre e Rhamom Mexicano (Romão); Thiago Medeiros, Vinicinho e Anderson; Hícaro (Paulo Henrique), Russo (Jonata) e Edu. Técnico: Antônio Carlos Roy.