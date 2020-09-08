Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Sem clube, Eutrópio comenta troca de técnicos no futebol brasileiro: 'Legislação facilita a demissão'
futebol

Sem clube, Eutrópio comenta troca de técnicos no futebol brasileiro: 'Legislação facilita a demissão'

Treinador Vinícius Eutrópio falou sobre as frequentes trocas dos profissionais nos clubes. Somente neste ano, foram 16 mudanças no comando técnico nas equipes de Série A...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 19:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2020 às 19:05
Crédito: AFP
A dança de técnicos no futebol brasileiro se intensificou na temporada 2020. Apesar da paralisação das atividades por causa da pandemia de coronavírus, os campeonatos retornaram e já fizeram vítimas, como Enderson Moreira, que comandava até então o Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro.
Desde o início do ano, já foram 16 trocas das equipes que disputam o Brasileirão. Renato Gaúcho, apesar da pressão atual pelos resultados, é o mais longevo: são quatro anos no comando do Grêmio.
Vinícius Eutrópio, que dirigiu o Figueirense no ano passado e atualmente está sem clube, acredita que a cultura do futebol brasileiro é o principal fator que impede a execução de trabalhos a longo prazo.
- Existem alguns fatores que geram a troca constante de treinadores, e o principal deles, para mim, é a cultura de resultados que se formou em torno desse assunto e não de conteúdo de trabalho e planejamento a médio e longo prazo - comentou o treinador antes de completar:
- Com isso, torcedores, imprensa, jogadores, funcionários e até treinadores acabam aderindo e praticando, mesmo que instintivamente, este processo. Aliado a isso, a legislação que existe em outros países não existe no Brasil, facilitando assim a demissão dos treinadores com pouca proteção ao cargo.Para a coach esportiva Amanda Ciaramicoli, a pressão por resultados acaba prejudicando o profissional que está no comando técnico a mostrar o seu melhor e, de fato, colocar em prática o que havia planejado.
- Um treinador que possui consciência de suas qualidades e competências consegue utilizar situações como essa ao seu favor. Eles sabem lidar melhor com os desafios, obtém melhor controle emocional e disciplina para apresentar o que sabe ao lado do grupo que tem nas mãos. Mas quando não existe essa compreensão, muitas vezes a continuidade no cargo se torna insustentável.
Vinícius Eutrópio, que já viveu situações como essa durante sua carreira no futebol brasileiro, endossou o posicionamento de Amanda sobre o assunto:
- Esse tipo de trabalho é importante para traçar metas, objetivos, foco e estabilidade emocional para enfrentar os obstáculos e adversidades da nossa profissão, bem como um melhor entendimento dos comportamentos do elenco, liderança e, consequentemente, alcançar os resultados que ainda são os principais fatores para a manutenção do treinador e seu trabalho - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados