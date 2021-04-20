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Sem aval do governo peruano, São Paulo treina dentro de hotel em Lima

A delegação são-paulina foi proibida de deixar as dependências do hotel para realizar qualquer atividade que não seja a partida contra o Sporting Cristal, do Peru, em si...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 22:24

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 22:24
Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
A delegação do São Paulo não conseguiu o aval das autoridades peruanas e da Conmebol e não conseguiu sair do hotel para treinar no CT da seleção peruana. A proibição é uma medida restritiva do governo peruano e, com ela, a equipe teve que treinar dentro do hotel. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!
As instalações do hotel em que o Tricolor está hospedado não contam com um gramado, nem mesmo precário, logo a comissão de Hernán Crespo teve que se adaptar e o treino foi apenas físico, usando a academia e um salão interno. Os goleiros ainda utilizaram uma área externa para treinarem juntos.
A parte tática do treino foi feita através da conversa, na qual o treinador passou as orientações para o elenco, embora não tenha conseguido colocar suas ideias nos gramados. O cronograma planejado pelo clube previa a sessão de treinamentos às 18h (horário de Brasília), utilizando a estrutura do CT de La Videna, da Federação Peruana de Futebol.De maneira improvisada, o São Paulo terminou as preparações para o jogo de terça-feira (20), diante do Sporting Cristal, do Peru. A bola rola a partidas das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. O confronto marca a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.

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