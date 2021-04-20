Sem aval do governo peruano, São Paulo treina dentro de hotel em Lima

Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC

A delegação do São Paulo não conseguiu o aval das autoridades peruanas e da Conmebol e não conseguiu sair do hotel para treinar no CT da seleção peruana. A proibição é uma medida restritiva do governo peruano e, com ela, a equipe teve que treinar dentro do hotel. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!

As instalações do hotel em que o Tricolor está hospedado não contam com um gramado, nem mesmo precário, logo a comissão de Hernán Crespo teve que se adaptar e o treino foi apenas físico, usando a academia e um salão interno. Os goleiros ainda utilizaram uma área externa para treinarem juntos.