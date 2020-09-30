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futebol

Sem Argel, CSA emplaca vitórias e deixa o Z-4 da Série B

Desde a saída do comandante, o Azulão venceu os últimos três jogos e renasceu na competição...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 15:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 15:12
Crédito: (Reprodução/Premiere
Quando as coisas não vão bem dentro de campo, a corda estoura para o técnico. No CSA a história não foi diferente e após 18 dias no cargo, Argel Fucs foi escolhido como ‘vilão’ e acabou demitido pela gerência do clube.Inicialmente, a decisão pegou muita gente de surpresa, pois um treinador quase nada poderia influenciar em pouco tempo de trabalho.
Como no futebol a receita nunca é a mesma para todos os clubes, o time mudou da água para o vinho, emplacou vitórias e conseguiu escapar da lanterna da Série B.
Sob o comando de Mozart, o Azulão demonstrou consistência defensiva, equilíbrio e começou a somar pontos importantes. Ainda sem o novo treinador, a equipe bateu o Cruzeiro. Na sequência, as vítimas foram Juventude e Vitória.
Agora, o CSA aparece na 13ª colocação da Série B, com 13 pontos. O próximo adversário é o Sampaio Corrêa, fora de casa.

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