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futebol

Seleção mexicana não jogará nos Estados Unidos caso seja sem torcida

Seleção tem contrato com empresa americana e manda jogos em solo estadunidense...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 22:44

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 22:44

Crédito: Divulgação / Seleção do México
O presidente da Federação Mexicana de Futebol (FMF), Yon de Luisa, afirmou que a seleção nacional não atuará no Estados Unidos enquanto não for possível a realização de jogos com a presença de público nos estádios. A seleção mexicana tem um contrato com a Soccer United Marketing (SUM), que opera jogos do equipe em solo estadunidense desde 2002.
- Os partidos da SUM são um bom exemplo que dificilmente os veremos este ano, se os Estados Unidos não permitirem o acesso das pessoas. Uma partida organizada pela SUM, sem pessoas nas arquibancadas, não vamos ver - disse.
Yon de Luisa afirmou que não vê problema e que negou que o contrato com a SUM esteja em perigo.
- Não há reestruturação do contrato com a SUM, é um contrato muito elaborado e prevê as diferentes coisas, além do contrato, o relacionamento com o nosso parceiro é extraordinário e, nas últimas oito ou nove semanas, tivemos reuniões, planejamos cenários para 2020 e até 2021 e 2022, a fim de tentar cumprir todos os nossos compromissos, de ambos os lados.E MAIS:Osasuna registra cinco lesões musculares em apenas dois diasRB Leipzig diz que só vende Timo Werner por R$ 320 milhõesClubes ingleses estão autorizados a retomarem treinamentos em grupoPremier League anuncia que quatro pessoas testaram positivo para a COVID-19 na terceira fase de testes E MAIS:

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