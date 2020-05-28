Seleção mexicana não jogará nos Estados Unidos caso seja sem torcida

Crédito: Divulgação / Seleção do México

O presidente da Federação Mexicana de Futebol (FMF), Yon de Luisa, afirmou que a seleção nacional não atuará no Estados Unidos enquanto não for possível a realização de jogos com a presença de público nos estádios. A seleção mexicana tem um contrato com a Soccer United Marketing (SUM), que opera jogos do equipe em solo estadunidense desde 2002.

- Os partidos da SUM são um bom exemplo que dificilmente os veremos este ano, se os Estados Unidos não permitirem o acesso das pessoas. Uma partida organizada pela SUM, sem pessoas nas arquibancadas, não vamos ver - disse.

Yon de Luisa afirmou que não vê problema e que negou que o contrato com a SUM esteja em perigo.