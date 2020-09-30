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futebol

Seleção da rodada na Turquia, Flavio comemora ‘recomeço’ no Trabzonspor

Após estrear com derrota e com a primeira expulsão de sua carreira, volante retornou ao time titular e teve grande atuação na vitória por 3 a 1 na 3ª rodada da Super Liga turca...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 19:23

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 19:23
Crédito: Divulgação/Trabzonspor
O volante Flávio tem motivos de sobra para guardar a partida contra o Yeni Malatyaspor, do último sábado, em sua memória para sempre. Após estrear com derrota e com a primeira expulsão de sua carreira, Flávio retornou ao time titular com grande atuação na vitória por 3 a 1 na terceira rodada da Liga turca.
Além de dar uma assistência, o volante foi destaque nos desarmes e entrou para a seleção da rodada da competição nacional.
- Fizemos um grande jogo. Conseguimos abrir 3 a 0 no primeiro tempo e voltamos bem pro segundo tempo também. Acabamos tomando um gol de pênalti, mas com o controle total da partida foi um resultado pra dar confiança! Importante ganhar e ganhar jogando bem - disse Flavio, que comentou a entrada na seleção da rodada:
- Muito foco e concentração Na estreia acabei sendo expulso pela primeira vez na minha carreira e sabia que tinha que dar a volta por cima rápido. Fui focado em fazer isso já nesse jogo. Graças a Deus pude fazer um grande jogo e consequência disso ir pra seleção da rodada da liga!
Com o triunfo, o Trabzonspor chegou aos quatro pontos na competição. Vice-campeã na última temporada, a equipe de Flávio segue como uma das favoritas para a conquista do título turco. A primeira vitória, inclusive, coloca a equipe no caminho certo, segundo o brasileiro.
- A gente vinha de uma estreia ruim, na qual fomos derrotados e um empate fora de casa… Precisávamos desse triunfo para dar confiança e tranquilidade pro decorrer do campeonato. Vamos fortes novamente.

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