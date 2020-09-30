Seleção da rodada na Turquia, Flavio comemora ‘recomeço’ no Trabzonspor

Crédito: Divulgação/Trabzonspor

O volante Flávio tem motivos de sobra para guardar a partida contra o Yeni Malatyaspor, do último sábado, em sua memória para sempre. Após estrear com derrota e com a primeira expulsão de sua carreira, Flávio retornou ao time titular com grande atuação na vitória por 3 a 1 na terceira rodada da Liga turca.

Além de dar uma assistência, o volante foi destaque nos desarmes e entrou para a seleção da rodada da competição nacional.

- Fizemos um grande jogo. Conseguimos abrir 3 a 0 no primeiro tempo e voltamos bem pro segundo tempo também. Acabamos tomando um gol de pênalti, mas com o controle total da partida foi um resultado pra dar confiança! Importante ganhar e ganhar jogando bem - disse Flavio, que comentou a entrada na seleção da rodada:

- Muito foco e concentração Na estreia acabei sendo expulso pela primeira vez na minha carreira e sabia que tinha que dar a volta por cima rápido. Fui focado em fazer isso já nesse jogo. Graças a Deus pude fazer um grande jogo e consequência disso ir pra seleção da rodada da liga!

Com o triunfo, o Trabzonspor chegou aos quatro pontos na competição. Vice-campeã na última temporada, a equipe de Flávio segue como uma das favoritas para a conquista do título turco. A primeira vitória, inclusive, coloca a equipe no caminho certo, segundo o brasileiro.