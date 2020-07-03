Segundo jogo confirma caminho positivo do Vasco, agora de Ramon

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

Duas vitórias em dois jogos. Quatro gols marcados e apenas um sofrido. Apesar de não ter sido suficiente para classificar o time à semifinal da Taça Rio, o Vasco de Ramon Menezes começou inegavelmente bem. E agora precisa se aprimorar, conforme palavras do próprio treinador.

- É uma construção. Muito pouco tempo de trabalho. Depois tem a busca pelo equilíbrio. Talles vem de lesão, adaptação do Benítez. (O time) vem crescendo... fixar o Henrique ali (na defesa) faz parte da ideia, mas ele também teve a chance de passar - explicou Ramon, citando, sobre o lateral, "passar" ao ataque.

O "novo Vasco" tem lado direito repleto de associações entre Fellipe Bastos, Yago Pikachu e Vinícius. O lado esquerdo, conforme o técnico explicou acima, tem Talles Magno recuperando ritmo, Benítez cada vez mais entrosado e Henrique adaptado.

O Cruz-Maltino de Ramon tem um porto seguro no ataque. Os nove gols em 13 jogos, contra adversários de diferentes níveis e em diferentes competições, mostram que a contratação do argentino foi um acerto.