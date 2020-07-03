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futebol

Segundo jogo confirma caminho positivo do Vasco, agora de Ramon

Após a vitória sobre o Macaé, o triunfo sobre o Madureira não teve o mesmo brilho, mas apresentou virtudes repetidas e um leque maior de jogadores com participação positiva...

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 10:30

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 10:30
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama
Duas vitórias em dois jogos. Quatro gols marcados e apenas um sofrido. Apesar de não ter sido suficiente para classificar o time à semifinal da Taça Rio, o Vasco de Ramon Menezes começou inegavelmente bem. E agora precisa se aprimorar, conforme palavras do próprio treinador.
- É uma construção. Muito pouco tempo de trabalho. Depois tem a busca pelo equilíbrio. Talles vem de lesão, adaptação do Benítez. (O time) vem crescendo... fixar o Henrique ali (na defesa) faz parte da ideia, mas ele também teve a chance de passar - explicou Ramon, citando, sobre o lateral, "passar" ao ataque.
O "novo Vasco" tem lado direito repleto de associações entre Fellipe Bastos, Yago Pikachu e Vinícius. O lado esquerdo, conforme o técnico explicou acima, tem Talles Magno recuperando ritmo, Benítez cada vez mais entrosado e Henrique adaptado.
O Cruz-Maltino de Ramon tem um porto seguro no ataque. Os nove gols em 13 jogos, contra adversários de diferentes níveis e em diferentes competições, mostram que a contratação do argentino foi um acerto.
A equipe de São Januário, se valendo da possibilidade de cinco substituições por jogo, valoriza o elenco. Claudio Winck e Bruno César tiveram chances, Lucas Santos participou com algum perigo e Raul deu a assistência para Cano. Se falta aprimorar, o caminho até aqui é positivo.

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