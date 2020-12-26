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futebol

'Se não subir agora, em 2021 é obrigação', diz presidente do Cruzeiro

Sérgio Santos Rodrigues fez pela primeira vez uma pressão pública no time para conseguir tirar o clube da Série B dp Brasileiro...

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 14:26

LanceNet

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Publicado em 

26 dez 2020 às 14:26
Crédito: O mandatário da Raposa foi mais incisivo na cobrança pública aos jogadores do elenco sobre conseguir tirar o Cruzeiro da Série B-(Igor Sales/Cruzeiro
Com as chances de acesso à Série A reduzidas nesta temporada, o Cruzeiro recebeu do seu presidente, Sérgio Santos Rodrigues, uma cobrança pública, a primeira desde que assumiu o cargo. O mandatário disse que se a Raposa não conseguir subir para a primeira divisão no fim do campeonato, terá a obrigação de fazê-lo em 2021. -Esportivamente, se não der para subir agora, em 2021 acho que temos a obrigação de subir-disse em entrevista ao GE.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B Mesmo não descartando o acesso, apesar das chances remotas, Sérgio Santos Rodrigues disse que as contratações serão feitas de forma que não crie aumento de despesas ao clube. -Se for orçamento reduzido, serão as mesmas posições, só que de uma forma menor. E, de qualquer forma, a folha do futebol, o gasto anual com futebol, a nossa é ideia que seja reduzido de qualquer forma. A nossa grande competência vai ter que ser essa- explicou. O Cruzeiro volta a campo na terça-feira, 29 de dezembro, às 21h30, contra o Cuiabá, no Mineirão.

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