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futebol

Schalke 04 não exerce opção de compra do zagueiro Todibo

Clube alemão tinha opção de compra até o último domingo e não o fez. Segundo diretor da equipe, momento não é de pensar em renovações de contrato...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 20:08

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 20:08

Crédito: AFP
Emprestado pelo Barcelona ao Schalke 04, da Alemanha, o zagueiro Jean-Clair Todibo voltará, ao que tudo indica, à Catalunha ao final da temporada. Segundo o jornal "Westdeutsche Allgemeine Zeitung", os Azuis Reais tinham até o último domingo, dia 31, para exercer a opção de compra do defensor.
O portal indica que o clube alemão não efetuou o pagamento por dificuldades financeiras, visto que foi um dos clubes mais afetados pela pandemia de coronavírus no país germânico. O valor foi determinado em 25 milhões de euros na época do empréstimo (R$ 146 milhões).
- O prazo expirou no domingo. Não temos mais uma opção de compra para ele. Renovações não são algo que estamos vendo agora. Precisamos focar no desempenho - disse Jochen Schneider, diretor esportivo do Schalke 04.
O Schalke 04 vive momento de grande crise no Campeonato Alemão. O clube não vence há 11 jogos e a última vitória aconteceu em janeiro.E MAIS:O futebol voltou na Terrinha! Veja o que ainda está em disputa no Campeonato PortuguêsPesquisa de jornal espanhol coloca torcidas de clubes brasileiros no top 10 das melhores do mundo. Confira!'Arthur é um grande jogador, mas joga com timidez', diz Ángel CappaLéo Duarte sofre lesão e desfalcará o Milan por até um mês'Ainda não somos campeões e sabemos disso', diz Jürgen Klopp E MAIS:

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