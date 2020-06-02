Schalke 04 não exerce opção de compra do zagueiro Todibo

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Emprestado pelo Barcelona ao Schalke 04, da Alemanha, o zagueiro Jean-Clair Todibo voltará, ao que tudo indica, à Catalunha ao final da temporada. Segundo o jornal "Westdeutsche Allgemeine Zeitung", os Azuis Reais tinham até o último domingo, dia 31, para exercer a opção de compra do defensor.

O portal indica que o clube alemão não efetuou o pagamento por dificuldades financeiras, visto que foi um dos clubes mais afetados pela pandemia de coronavírus no país germânico. O valor foi determinado em 25 milhões de euros na época do empréstimo (R$ 146 milhões).

- O prazo expirou no domingo. Não temos mais uma opção de compra para ele. Renovações não são algo que estamos vendo agora. Precisamos focar no desempenho - disse Jochen Schneider, diretor esportivo do Schalke 04.