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Gol Azul

Sávio reúne feras em jogo voltado à causa do autismo no Kleber Andrade

Pelo quinto ano consecutivo, o ex-atacante e embaixador da causa no Estado, promoveu o jogo beneficente

Publicado em 09 de Dezembro de 2018 às 00:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2018 às 00:53
Jogadores e ex-jogadores capixabas e de outros estados se reuniram neste sábado (08), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, por uma causa nobre: o autismo.
Sávio, idealizador da partida voltada à causa do autismo, deixou o dele Crédito: Carlos Alberto Silva
Pelo quinto ano consecutivo, a Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (AMAES), que tem o ex-atacante Sávio como embaixador, realizou o "Gol Azul", evento que busca chamar a atenção da população para a causa do autismo.
Dentro de campo, uma partida à altura do motivo da reunião dessas estrelas. Mas quem se deu melhor foi o Time Azul, que venceu o Time Branco, por 5 a 4, com gols de Athirson (2), Bujica, Sávio e Daniel; Vitinho (2). Léo Oliveira e Dedé descontaram para o time branco.
Sávio celebrou a consolidação do Gol Azul, realizado desde 2014. É o quinto ano, consolidando cada vez mais essa marca no Estado. Essa continuidade mostra a importância do evento, que é a de passar para a sociedade o que significa o autismo, disse.
Artilheiro com dois gols, o ex-lateral esquerdo Athirson frisou a importância de ações semelhantes. Fico muito feliz e honrado em poder participar. O nosso Brasil precisa de muita ajuda nas causas sociais. Dentro de campo nós tentamos entrar com alegria para trazer um pouco de felicidade para o torcedor, salientou.
O JOGO
A partida começou com três gols num curto espaço de tempo. O Time Azul abriu o placar com Athirson, mas sem tempo para lamentar, Léo Oliveira deixou tudo igual.
Na saída de bola, entretanto, Bujica voltou a deixar o Time Azul na frente. O Time Branco voltou a igualar o marcador com Dedé. E um lindo gol voltaria a mexer no placar.
Daniel, ex-jogador do Corinthians, deu um lindo arremate de perna esquerda para vencer o goleiro Felipe e voltar a deixar o Time Azul à frente.
Sávio também fez o dele e aumentou a diferença. Mas antes do término da primeira etapa, Vitinho voltou a colocar o Time Branco no jogo: 4 a 3.
Sem deixar o adversário reagir, Athirson voltou a aumentar a diferença com um chute forte.
Vitinho voltou a fazer mais um para o Time Branco, após jogada de Buru. Nos minutos finais o placar não se alterou e o Time Azul venceu por 5 a 4.

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