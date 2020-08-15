Saúl é especulado como possível reforço do Manchester United

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O Manchester United está pronto para fazer uma proposta por Saúl Ñíguez, meio-campista do Atlético de Madrid, de acordo com o “Daily Star”. As informações indicam que o espanhol receberia um salário de 150 mil libras (R$ 1 milhão) por semana, mas não há nada sobre tempo de contrato e valor da transferência.

Peça chave no elenco de Simeone, Saúl já foi ligado a transferências para o futebol inglês em diversas janelas e está avaliado pelo “Transfermarkt” em 72 milhões de euros (R$ 458 milhões). Após a eliminação do Atlético de Madrid contra o RB Leipzig, os Red Devils podem reacender o interesse no atleta.