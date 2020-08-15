Saúl é especulado como possível reforço do Manchester United

O Manchester United está pronto para fazer uma proposta por Saúl Ñíguez, meio-campista do Atlético de Madrid, de acordo com o “Daily Star”. As informações indicam que o espanhol receberia um salário de 150 mil libras (R$ 1 milhão) por semana, mas não há nada sobre tempo de contrato e valor da transferência.
Peça chave no elenco de Simeone, Saúl já foi ligado a transferências para o futebol inglês em diversas janelas e está avaliado pelo “Transfermarkt” em 72 milhões de euros (R$ 458 milhões). Após a eliminação do Atlético de Madrid contra o RB Leipzig, os Red Devils podem reacender o interesse no atleta.
O espanhol tem 25 anos e possui contrato até 2026, mas a matéria diz que Saúl vê com bons olhos a ida para o Manchester United para se juntar ao setor que conta com Paul Pogba e Bruno Fernandes para a disputa da próxima Liga dos Campeões. A janela de transferências na Europa fecha no dia cinco de outubro.