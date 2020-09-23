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futebol

Sassá se reapresenta e tem o futuro indefinido no Cruzeiro

O atacante se envolveu em mais uma confusão, ao estar em uma festa com aglomeração após uma derrota do Coritiba, clube que o contratou por empréstimo, para o Furacão...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 20:30

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 20:30
Crédito: Sassá não tem definido o seu futuro, mesmo voltando ao Cruzeiro depois do empréstimo ao Coxa-(Reprodução/Twitter
O atacante Sassá, que foi pego pelo Coritiba em uma festa com aglomeração na última semana, está de volta ao Cruzeiro. O jogador se apresentou e ainda terá o seu destino definido pelo time celeste e seus representantes. O Cruzeiro ainda não se pronunciou oficialmente sobre mais uma polêmica envolvendo o jogador. Ney Franco disse que não pretende contar com o atacante para a disputa da Série B. Sassá estava emprestado ao Coritiba desde o início do ano e o atacante foi flagrado em uma aglomeração após o clássico com o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, derrota do Coxa por 1 a 0, gerando indignação do Coritiba. O atacante tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2021 e não ficou no grupo deste ano pelo seu alto salário. O jogador fez parte do grupo que rebaixou a Raposa à Série B em 2019.

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