Sassá se reapresenta e tem o futuro indefinido no Cruzeiro

O atacante Sassá, que foi pego pelo Coritiba em uma festa com aglomeração na última semana, está de volta ao Cruzeiro. O jogador se apresentou e ainda terá o seu destino definido pelo time celeste e seus representantes. O Cruzeiro ainda não se pronunciou oficialmente sobre mais uma polêmica envolvendo o jogador. Ney Franco disse que não pretende contar com o atacante para a disputa da Série B. Sassá estava emprestado ao Coritiba desde o início do ano e o atacante foi flagrado em uma aglomeração após o clássico com o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, derrota do Coxa por 1 a 0, gerando indignação do Coritiba. O atacante tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2021 e não ficou no grupo deste ano pelo seu alto salário. O jogador fez parte do grupo que rebaixou a Raposa à Série B em 2019.