São Paulo x Racing: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Marcelo ENDELLI / POOL / AFP

São Paulo e Racing se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no Morumbi, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor é o atual líder do Grupo E da competição, com oito pontos, empatado com os argentinos, que ficam atrás devido ao saldo de gols. VEJA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO GRUPO E DA LIBERTADORES!

Dessa forma, o confronto é decisivo. Quem vencer a partida chegará a 11 pontos e já não poderá ser alcançado pelo terceiro colocado, o Rentistas, do Uruguai, que possui apenas três pontos, podendo chegar, no máximo a 9.

Em caso de empate, as equipes ainda podem ser superadas pelo time uruguaio nos critérios de desempate, deixando a decisão para a última rodada da fase de grupos da competição.

Na primeira partida entre as duas equipes, no dia 5 de maio, pela terceira rodada da fase de grupos, no Estádio Presidente Perón, mais conhecido como 'El Cilindro', em Avellaneda, o placar ficou zerado.

O São Paulo jogou sua última partida no domingo (16), quando bateu o Mirassol por 4 a 0 e se classificou para a final do Paulistão, usando o elenco titular. Assim, o time tem pouco tempo de descanso antes de enfrentar o Racing e ainda jogará o primeiro jogo da decisão do estadual somente dois dias depois da partida contra os argentinos.

Pensando na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, na quinta-feira (20), o Tricolor deve entrar em campo com o time reserva, que já jogou contra o Rentistas, na última quarta-feira (12), no último compromisso do clube pela competição continental.

O treinador Hernán Crespo definiu que focará no mata-mata do estadual, que é uma grande oportunidade para o São Paulo sair da seca de títulos que já dura quase nove anos e, por isso, poupará titulares na Libertadores, onde tem a vaga para a próxima fase bem encaminhada.

DATAS DEFINIDAS! VEJA QUANDO SERÃO OS JOGOS DA FINAL DO PAULISTÃO!Do outro lado, o Racing também deve poupar jogadores. O time de Avellaneda venceu o Vélez Sarsfield, nos pênaltis, no último domingo (16) e se classificou para a semifinal da Copa da Argentina, onde enfrentará o Boca Juniors no próximo domingo (23), na La Bombonera.

Como a equipe também tem sua classificação para o mata-mata da Libertadores quase garantida, o treinador Juan Antonio Pizzi deve entrar com uma equipe alternativa no Morumbi, e jogadores como o atacante Enzo Copetti não devem começar jogando.

SÃO PAULO X RACINGLocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP) Data e horário: 18 de maio de 2021, às 21h30Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)Assistentes: Tulio Moreno e Lubin TorrealbaOnde acompanhar: SBT (menos RJ, DF, AM, ES, CE e PA), CONMEBOL TV, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte.

SÃO PAULOLucas Perri; Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves; Orejuela, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Talles Costa e Welington; Vitor Bueno e Joao Rojas. Técnico: Hernán CrespoDesfalques: Eder.