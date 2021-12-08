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futebol

São Paulo vence Ferroviária e abre vantagem na semi do Paulista sub-15

Com golaço de Igão, Tricolor vence a equipe de Araraquara em Cotia e larga na frente por uma vaga na decisão. O jogo da volta será no sábado, às 10h, fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 13:57

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 13:57

O sub-15 do São Paulo venceu a Ferroviária nesta quarta-feira (08), por 1 a 0 e saiu na frente na semifinal do Campeonato Paulista, com um golaço do zagueiro Igão. A partida começou com a Ferroviária melhor, obrigando o goleiro João Henrique a fazer pelo menos duas grandes defesas. O São Paulo respondeu com Guilherme Batista, que acertou a trave.
Na segunda etapa, o Tricolor continuou com um leve domínio e conseguiu abrir o placar com um golaço. Aos 9, Igão acertou um forte chute, de trás do meio de campo, para tirar a bola do campo de defesa. Ela pingou na frente do goleiro e o encobriu.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoCom o resultado, o Tricolor precisa apenas de um empate para avançar à final do estadual O jogo da volta será no sábado, às 10h, em Araraquara.
Crédito: Sub-15doSãoPauloderrotouaFerroviárianaidadasemifinaldoPaulista(Foto:PauloPinto/SaoPaulofc.net

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