São Paulo vence Ferroviária e abre vantagem na semi do Paulista sub-15

O sub-15 do São Paulo venceu a Ferroviária nesta quarta-feira (08), por 1 a 0 e saiu na frente na semifinal do Campeonato Paulista, com um golaço do zagueiro Igão. A partida começou com a Ferroviária melhor, obrigando o goleiro João Henrique a fazer pelo menos duas grandes defesas. O São Paulo respondeu com Guilherme Batista, que acertou a trave.

Na segunda etapa, o Tricolor continuou com um leve domínio e conseguiu abrir o placar com um golaço. Aos 9, Igão acertou um forte chute, de trás do meio de campo, para tirar a bola do campo de defesa. Ela pingou na frente do goleiro e o encobriu.

> Veja e simule a tabela do BrasileirãoCom o resultado, o Tricolor precisa apenas de um empate para avançar à final do estadual O jogo da volta será no sábado, às 10h, em Araraquara.