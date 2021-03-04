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futebol

São Paulo treina na Barra Funda de olho no clássico contra o Santos

Após golear a Inter de Limeira, o Tricolor visa, agora, o primeiro clássico da temporada...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 19:18

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 19:18
Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo se reapresentou para os treinamentos nesta quinta-feira (4), no CT da Barra Funda, após a goleada por 4 a 0 contra a Inter de Limeira na última quarta-feira (3), fora de casa, pela segunda rodada do Paulistão. O time se prepara para enfrentar o Santos, na terceira rodada da competição.VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 ATUALIZADA!
O treinador Hernán Crespo tem algumas decisões importantes para fazer, uma vez que o equatoriano Joao Rojas entrou muito bem e foi um dos melhores em campo contra a Inter de Limeira, mas Pablo e Luciano também vivem bom momento.
Na última partida o Tricolor também contou com a volta do volante Luan Santos, que não jogou a primeira partida do campeonato por não ser inscrito no torneio àquela altura devido a algumas sondagens de clubes interessados na contratação do atleta.O São Paulo volta aos gramados no próximo sábado (6), às 19h, no Morumbi, para enfrentar um de seus rivais, o Santos. A partida marca a terceira rodada do Paulistão de 2021, além de ser o primeiro clássico das duas equipes na temporada e o primeiro clássico de Crespo no comando do São Paulo e Ariel Holán no comando do Santos.

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