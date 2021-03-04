São Paulo treina na Barra Funda de olho no clássico contra o Santos

Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo se reapresentou para os treinamentos nesta quinta-feira (4), no CT da Barra Funda, após a goleada por 4 a 0 contra a Inter de Limeira na última quarta-feira (3), fora de casa, pela segunda rodada do Paulistão. O time se prepara para enfrentar o Santos, na terceira rodada da competição.VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 ATUALIZADA!

O treinador Hernán Crespo tem algumas decisões importantes para fazer, uma vez que o equatoriano Joao Rojas entrou muito bem e foi um dos melhores em campo contra a Inter de Limeira, mas Pablo e Luciano também vivem bom momento.