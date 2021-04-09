São Paulo terá maratona de quatro jogos em seis dias no Paulistão

Crédito: saopaulofc.net

O São Paulo volta a campo neste sábado, contra o São Caetano, às 20h, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, que estava paralisado há quase um mês devido a pandemia de Covid-19.

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Com o grande intervalo da parada, a equipe de Hernán Crrespo terá uma sequência de quatro jogos em seis dias para dar tempo de terminar o estadual até o dia 23 de maio. Essa maratona já era esperada pelo clube, que tinha sido avisado dessa possibilidade pela Federação Paulista de Futebol.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Além do jogo contra o Azulão, o São Paulo tem o Red Bull Bragantino, o Guarani e a clássico diante do Palmeiras. Todas essas partidas serão disputadas até a próxima sexta-feira (16). Com isso, Crespo pode ter que realizar um rodízio de jogadores para evitar o desgaste. Até mesmo Lucas Perri, goleiro reserva, pode ganhar alguns minutos em partidas da competição. O ritmo de jogo do elenco também preocupa, já que estão há quase um mês sem jogar uma partida oficial.