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futebol

São Paulo tem volta de emprestados; Crespo avaliará jogadores

Hudson, Shaylon, Jean, Junior Tavares e Everton Felipe retornam ao Tricolor e passarão por avaliação da nova comissão técnica. Goleiro tem a situação mais encaminhada...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 09:00
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O São Paulo vem reintegrando ao seu elenco os jogadores que estavam emprestados para outros clubes. O goleiro Jean, o lateral-esquerdo Junior Tavares, o volante Hudson, o meia Shaylon e o atacante Everton Felipe voltaram a ter contrato com o Tricolor.
TABELAVeja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui
Alguns nomes dessa lista passarão por avaliação da comissão técnica de Hernán Crespo e podem ser aproveitados na equipe se encaixarem na filosofia e estilo de trabalho do treinador.
GALERIA> Quem está voltando ao seu clube do coração após empréstimo? Confira! Um trio que está nesta situação é Hudson, Shaylon e Everton Felipe. O primeiro foi bastante aproveitado no Fluminense, e pode ficar no elenco até por conta da carência na posição. Somente Luan faz uma função de mais marcação na equipe Tricolor. Ele tem contrato até dezembro deste ano.
Everton Felipe se apresentou no São Paulo ainda na metade de janeiro e segue treinando no CT da Barra Funda. Ele, que estava no Atlético-GO, já havia sido emprestado anteriormente ao Cruzeiro. Por sua vez, Shaylon disputou o Brasileirão pelo Goiás. Ele teve somente duas chances sob o comando de Fernando Diniz na temporada passada e tem contrato até 2022. Mais longe do São Paulo Jean e Junior Tavares também retornam de empréstimo, mas suas permanências são tidas como improváveis. O goleiro, que estava no Atlético-GO, teve seu contrato suspenso no São Paulo depois de agredir a ex-mulher durante férias nos Estados Unidos.
Por conta disso, ele não deve ficar no Tricolor, segundo afirmou Carlos Belmonte, diretor do clube, ao 'Bola da Vez', da 'ESPN'.
Já o lateral-esquerdo se despediu do Sport na última segunda-feira. No entanto, conforme publicado pelo 'Esporte News Mundo', o empresário de Junior Tavares pretende que o jogador fique no Leão por mais tempo.

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