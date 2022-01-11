São Paulo tem mais sete jogadores com Covid-19; veja os nomes

O São Paulo comunicou nesta terça-feira (11), que sete jogadores testaram positivo para Covid-19 nos testes realizados na reapresentação do elenco, realizada na última segunda-feira (10). São eles: o goleiro Thiago Couto, o lateral-esquerdo Reinaldo, os meio-campistas Nestor, Rafael Silva, Patrick, Danilo Gomes e o atacante Calleri. Assistidos pelo departamento médico, os atletas seguirão o protocolo de saúde definido pelo clube. Além deles, o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Miranda, o volante Gabriel e o atacante Pablo testaram positivo para Covid-19 em testes realizados durante as férias. Todos os atletas estão assistidos pelo departamento médico do clube.