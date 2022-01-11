São Paulo tem mais sete jogadores com Covid-19; veja os nomes

O São Paulo comunicou nesta terça-feira (11), que sete jogadores testaram positivo para Covid-19 nos testes realizados na reapresentação do elenco, realizada na última segunda-feira (10). São eles: o goleiro Thiago Couto, o lateral-esquerdo Reinaldo, os meio-campistas Nestor, Rafael Silva, Patrick, Danilo Gomes e o atacante Calleri. Assistidos pelo departamento médico, os atletas seguirão o protocolo de saúde definido pelo clube. Além deles, o goleiro Tiago Volpi, o zagueiro Miranda, o volante Gabriel e o atacante Pablo testaram positivo para Covid-19 em testes realizados durante as férias. Todos os atletas estão assistidos pelo departamento médico do clube.
Sendo assim, todos estão fora das primeiras atividades do grupo na pré-temporada. O São Paulo estreia em 2022 contra o Guarani, no dia 27 de janeiro, às 21h30, pelo Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, parte do elenco realizou exames médicos, enquanto outro grupo de jogadores realizou um treino. Na parte da tarde, haverá mais uma atividade sob o comando de Rogério Ceni.