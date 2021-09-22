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São Paulo tem jogo importante para definir sequência no Campeonato Brasileiro, podendo encostar no G6

Diante do América-MG, o Tricolor vive uma distopia. Uma vitória coloca a equipe na parte de cima da tabela, encostando no G6. Uma derrota segura o time na parte de baixo
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Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo recebe o América-MG, no Morumbi, nesta quarta-feira (22), às 20h30, em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é muito importante para a sequência do Tricolor no torneio, que pode pegar um elevador e encostar no G6 ou manter-se na segunda metade da tabela.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O São Paulo ocupa, atualmente, a 12ª posição da tabela, com 25 pontos somados em 20 partidas disputadas. Até a última rodada, o time estava a apenas um ponto de distância do América-MG, que era o 17º colocado, primeiro time da zona de rebaixamento.
Após a 21ª rodada, porém, a situação mudou. Com a vitória diante do Atlético-GO, o Tricolor subiu e se afastou do América-MG. O Coelho, por sua vez, ficou no empate com o Corinthians e caiu para a 18ª colocação, empatado em pontos com o 17º colocado, o Grêmio.
Com os resultados, a distância entre as duas equipes é, atualmente, de três pontos. Assim, uma vitória do América-MG faria os times empatarem os pontos, com a equipe mineira passando o time paulista pelo critério de saldo de gols, visto que o critério de números de vitórias também estaria empatado.Por outro lado, uma vitória do São Paulo significa muito. Além de consolidar a recuperação do time na tabela, afastando-se do Z4, os três pontos podem encostar o time na zona de classificação para a Libertadores.
Após o começo ruim no Brasileirão, entrar para a zona de classificação da Libertadores virou prioridade para a equipe paulista e, diante do time mineiro, esse objetivo pode ficar mais próximo.
Caso vença, o Tricolor vai a 28 pontos, empatando em pontos com o nono colocado, o Cuiabá, mas assumindo a nona posição devido ao número de vitórias. Nessa situação, o time do Morumbi ficaria apenas dois pontos atrás do atual sexto colocado, o Corinthians, ficando a apenas dois pontos do G6.
É importante frisar, porém, que o Athletico-PR e o Atlético-GO (atuais 10º e 11º colocados do campeonato) também tem uma partida a menos, podendo ultrapassar o São Paulo novamente caso vençam seus jogos atrasados.

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