São Paulo revê Ceni e Flamengo pega o Athletico-PR: confira o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram sorteados nesta quinta-feira, em sorteio na sede da CBF. Com pote único, não havia separação para clubes que disputam ou disputaram a Copa Libertadores da América deste ano. Os jogos serão disputados na última semana deste mês de outubro e na primeira de novembro.
Assim ficaram os confrontos:
Santos x CearáJuventude x GrêmioBotafogo x CuiabáFortaleza x São PauloFlamengo x Athletico-PRAtlético-GO x InternacionalPalmeiras x Red Bull BragantinoCorinthians x América-MG
A ordem das partidas será conhecida nos próximos minutos.