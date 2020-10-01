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São Paulo revê Ceni e Flamengo pega o Athletico-PR: confira o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil

Fortaleza será o adversário do São Paulo. Rivais nas quartas de final do mata-mata nacional do ano passado, Furacão e rubro-negro carioca voltam a duelar nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 11:51

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 11:51

Crédito: O Athletico-PR passou pelo Flamengo na Copa do Brasil do ano passado (Alexandre Vidal/Flamengo
Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram sorteados nesta quinta-feira, em sorteio na sede da CBF. Com pote único, não havia separação para clubes que disputam ou disputaram a Copa Libertadores da América deste ano. Os jogos serão disputados na última semana deste mês de outubro e na primeira de novembro.
Assim ficaram os confrontos:
Santos x CearáJuventude x GrêmioBotafogo x CuiabáFortaleza x São PauloFlamengo x Athletico-PRAtlético-GO x InternacionalPalmeiras x Red Bull BragantinoCorinthians x América-MG
A ordem das partidas será conhecida nos próximos minutos.

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