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futebol

São Paulo realiza último treino antes de estrear no Campeonato Paulista

O Tricolor joga neste domingo (28), às 19h, contra o Botafogo-SP, no Morumbi...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 19:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2021 às 19:53
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
Na tarde deste sábado (27), o São Paulo realizou, no CT da Barra Funda, o último treino antes do início da nova temporada. Agora sob o comando de Hernán Crespo, o Tricolor enfrenta o Botafogo-SP, na primeira rodada do Paulistão.Há uma possibilidade de que, para seu primeiro jogo como treinador do São Paulo, Crespo utilize a mesma formação que Vizolli utilizou contra o Flamengo, a formação 5-3-2.
A equipe conta com as voltas dos dois laterais esquerdos, Reinaldo e Léo, que estiveram suspensos na última rodada do Brasileirão. O substituo na partida em questão foi o jovem lateral Welington, que fez uma boa partida e pode ganhar mais minutos.A bola rola para São Paulo e Botafogo-SP neste domingo (28), às 19h, no Morumbi. O Tricolor busca começar a nova temporada com uma vitória e, segundo Crespo, mira o título da competição. O Botafogo tenta surpreender o time da casa e repetir o feito do último duelo entre as equipes, que terminou em 1 a 0 para o time de Ribeirão Preto.

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