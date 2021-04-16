São Paulo quer fechar 'maratona' com chave de ouro contra o Palmeiras

Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

O São Paulo espera um bom resultado diante do Palmeiras, nesta sexta-feira (16), às 22h, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista, para dar sequência aos bons resultados após a retomada do futebol.

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Desde que o time voltou a disputar partidas oficiais depois da liberação do Governo para a retomada do estadual, o Tricolor jogou três partidas em cinco dias devido ao calendário apertado das competições.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 O Tricolor enfrentou maratona de jogos a partir do 10 de abril, quando o time goleou o São Caetano por 5 a 1; no dia 12, venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 e, neste último dia 14, bateu o Guarani, de virada, por 3 a 2. Foram nove gols marcados e apenas três sofridos no período.

Nesta edição do Paulistão, o São Paulo já disputou um clássico, quando venceu o Santos por 4 a 0 no Morumbi. Portanto, Crespo espera mais uma vitória contra rivais para se manter 100% diante dos adversários mais fortes. Para isso, o time deve ter uma equipe mais perto do ideal, após o descanso dos titulares diante do Guarani. A volta dos titulares já estava programada pela comissão técnica, que se prepara também para a estreia na Libertadores, diante do Sporting Cristal (PER), na próxima terça-feira, fora de casa.

- Não penso no futuro. Penso no agora. Vou colocar o time que acredito, que vai ser o melhor, sem pensar em Libertadores. A única situação são lesões. Vamos ver como estão os jogadores para escolher os 11 para jogar esse grandíssimo jogo que temos, contra o Palmeiras - disse Crespo após a vitória sobre o Bugre, na última quarta-feira.