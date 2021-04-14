São Paulo perdeu somente uma vez para o Guarani neste século

O São Paulo enfrenta o Guarani buscando a terceira vitória seguida no Campeonato Paulista, já que vem de triunfos sobre o São Caetano e também diante do Red Bull Bragantino.
Para isso, o Tricolor aposta no retrospecto diante do adversário de Campinas. Neste século, a equipe do Morumbi disputou 18 jogos contra o Bugre e ntem um retrospecto praticamente impecável.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Foram 12 vitórias, seis empates e somente uma derrota, que aconteceu no Campeonato Paulista de 2019. Na ocasião, William Matheus marcou logo aos dois minutos de jogo no Morumbi e deu a vitória ao Guarani.
Outro jogo que merece destaque aconteceu na temporada passada. São Paulo e Guarani se enfrentaram na Vila Belmiro, em Santos. Bastava um empate para o Bugre se classificar às quartas de final do estadual e, consequentemente, eliminar o Corinthians. No entanto, mesmo reserva, o Tricolor venceu por 3 a 1, ajudando o rival. Veja a lista de jogos entre São Paulo e Guarani desde 2001
Guarani 1-3 São Paulo Paulista 2020 São Paulo 0-1 Guarani Paulista 2019 Guarani 1-2 São Paulo Paulista 2013São Paulo 1-1 Guarani Paulista 2012 São Paulo 2-1 Guarani Brasileirão 2010 Guarani 0-0 São Paulo Brasileirão 2010 Guarani 0-2 São Paulo Paulistão 2009 Guarani 0-1 São Paulo Paulistão 2008 São Paulo 3-3 Guarani Paulistão 2006Guarani 1-2 São Paulo Paulistão 2005 São Paulo 3-3 Guarani Brasileirão 2004Guarani 2-3 São Paulo Brasileirão 2004 São Paulo 3-3 Guarani Brasileirão 2003Guarani 0-1 São Paulo Brasileirão 2003 Guarani 1-2 São Paulo Brasileirão 2002Guarani 2-3 São Paulo Rio-São Paulo 2002 Guarani 1-2 São Paulo Brasileirão 2001São Paulo 4-1 Guarani Paulistão 2001