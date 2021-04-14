São Paulo perdeu somente uma vez para o Guarani neste século

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo

O São Paulo enfrenta o Guarani buscando a terceira vitória seguida no Campeonato Paulista, já que vem de triunfos sobre o São Caetano e também diante do Red Bull Bragantino.

Para isso, o Tricolor aposta no retrospecto diante do adversário de Campinas. Neste século, a equipe do Morumbi disputou 18 jogos contra o Bugre e ntem um retrospecto praticamente impecável.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Foram 12 vitórias, seis empates e somente uma derrota, que aconteceu no Campeonato Paulista de 2019. Na ocasião, William Matheus marcou logo aos dois minutos de jogo no Morumbi e deu a vitória ao Guarani.

Outro jogo que merece destaque aconteceu na temporada passada. São Paulo e Guarani se enfrentaram na Vila Belmiro, em Santos. Bastava um empate para o Bugre se classificar às quartas de final do estadual e, consequentemente, eliminar o Corinthians. No entanto, mesmo reserva, o Tricolor venceu por 3 a 1, ajudando o rival. Veja a lista de jogos entre São Paulo e Guarani desde 2001