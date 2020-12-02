São Paulo faz último treino antes do Goiás; Arboleda deve ser titular

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Goiás, nesta quinta-feira, às 19h, na Serrinha, pelo duelo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das novidades da equipe deve ser o retorno do zagueiro Diego Costa, que ficou de fora dos jogos contra Ceará e Bahia devido a precaução por conta da Covid-19.

O técnico Fernando Diniz ainda não sabe quem será o companheiro de zaga de Bruno. Segundo o 'GE', o equatoriano Arboleda treinou entre os titulares e pode ser titular. Diego Costa, suspenso na última rodada, briga pela vaga. Lucas Perri, Paulinho, Toró e Igor Vinícius, que estava lesionados, devem ser relacionados e estarem à disposição da comissão técnica, mesma situação do atacante Rojas. Com isso, Diniz só não terá o zagueiro Walce e o meia Liziero, desfalques por lesão. Portanto, uma provável escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda (Diego Costa) e Reinaldo; Luan, Dani Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.