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São Paulo faz último treino antes do Goiás; Arboleda deve ser titular

Zagueiro equatoriano deve ganhar a vaga de Diego Costa na dupla de zaga titular do Tricolor, que terá praticamente força máxima contra o Esmeraldino, nesta quinta...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2020 às 14:09

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 14:09

Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Goiás, nesta quinta-feira, às 19h, na Serrinha, pelo duelo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Uma das novidades da equipe deve ser o retorno do zagueiro Diego Costa, que ficou de fora dos jogos contra Ceará e Bahia devido a precaução por conta da Covid-19.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO DO BRASILEIRO
O técnico Fernando Diniz ainda não sabe quem será o companheiro de zaga de Bruno. Segundo o 'GE', o equatoriano Arboleda treinou entre os titulares e pode ser titular. Diego Costa, suspenso na última rodada, briga pela vaga. Lucas Perri, Paulinho, Toró e Igor Vinícius, que estava lesionados, devem ser relacionados e estarem à disposição da comissão técnica, mesma situação do atacante Rojas. Com isso, Diniz só não terá o zagueiro Walce e o meia Liziero, desfalques por lesão. Portanto, uma provável escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda (Diego Costa) e Reinaldo; Luan, Dani Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.
Caso vença o Goiás, o São Paulo pode virar líder do Brasileirão, ultrapassando o Atlético-MG. O Tricolor chegaria aos 44 pontos, enquanto o Galo está com 42.

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