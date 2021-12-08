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São Paulo faz contato com o Flamengo por Rodinei; clube aguarda futuro de Ceni para retomar conversa

Atualmente, Rodinei é a terceira opção para a lateral-direita do Flamengo; no São Paulo, as opções para a posição são Igor Vinícius e Orejuela, que ainda não convenceram...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 15:57

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 15:57

Depois do Charlotte FC, dos Estados Unidos, foi a vez do São Paulo se interessar em contar com Rodiniei para a próxima temporada. Além deles, o Internacional também fez contato com o Flamengo pelo lateral-direito. A informação foi dada primeiramente pelo site "ge". Posteriormente, o LANCE! a confirmou.> Quem foi a grande revelação do Brasileirão? Veja os votos da redação do L!O time paulista, contudo, espera o final do Campeonato Brasileiro para retomar ou não as conversas. Essa espera, vale frisar, existe porque o Rogério Ceni não sabe se permanece no cargo de treinador. Além disso, como informou também o "ge" inicialmente, o Rubro-Negro quer vender Rodinei em definitivo e não emprestá-lo.
A lateral-direita, inclusive, é uma posição carente no São Paulo. Isso porque Igor Vinícius e Orejuela, opções para o time hoje, ainda não convenceram a diretoria.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Em relação ao Charlotte FC, o time estadunidense chegou a apresentar uma proposta por Rodiniei válida por dois anos com uma opção por mais um. O Flamengo, contudo, enviou uma contraproposta em que pedia 1 milhão de dólares - cerca de R$ 5,5 milhões (clique aqui e veja os detalhes).
Outro ponto importante a ser destacado é que o vínculo de Rodinei com o Rubro-Negro se encerra no fim de 2022. Dessa forma, o lateral-direito estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho do ano que vem.
Rodinei retornou ao Flamengo em junho deste ano após o término do empréstimo justamente com o Internacional. Desde então, disputou 23 jogos com a camisa do Fla e contribuiu com um gol e quatro assistências.
Atualmente, ele é a terceira opção para a lateral direita do Flamengo. Isla é o titular, e Matheuzinho atua quando o chileno não está disponível - seja por lesão ou convocação. Rodnei também tem atuado como ponta-direita no Fla.
Crédito: RodineitemcontratocomoFlamengoaté2022(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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