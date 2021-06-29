São Paulo estreia no Paulista sub-20 contra o Audax; veja a tabela

Crédito: Anderson Rodrigues/saopaulofc.net

A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela do Campeonato Paulista sub-20. O São Paulo, do técnico Alex, está no Grupo 7 da competição, juntamente com São Bento, Grêmio Osasco, Audax, Oeste e Sport Club Brasil.

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A estreia do Tricolor no estadual será diante do Audax, no dia 5 de agosto, em Cotia, às 15h. O elenco espera chegar na competição embalado. Além do Paulista, o São Paulo está no Brasileiro da categoria, onde venceu o Athletico por 1 a 0, em Cotia, na estreia de Alex como treinador.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! O torneio será com apenas uma divisão, com todos os times participantes divididos em nove grupos com seis. Os confrontos serão em turno e returno e avançam de fase os três primeiros colocados de cada chave, além dos cinco melhores quartos colocados.

Na segunda fase, os 32 times classificados serão divididos em oito grupos com quatro equipes. Os dois melhores vão para as oitavas de final e a partir daí, os duelos serão em mata-mata até a decisão.

Confira os confrontos e datas das partidas do São Paulo no Paulista sub-20

Primeiro Turno5/8 - São Paulo x Audax, em Cotia12/8 - SC Brasil x São Paulo, em Embu das Artes19/8 - Oeste x São Paulo, em Barueri26/8 - São Paulo x Osasco, em Cotia2/9 - São Bento x São Paulo, em Sorocaba