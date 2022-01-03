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São Paulo e Internacional estudam troca entre Liziero e Patrick

Meio-campistas podem ser incluídos em negociações entre as duas equipes. Jogador do Colorado já foi alvo do Tricolor nesta janela de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 16:40

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 16:40

O São Paulo segue em busca de jogadores para compor o elenco para a próxima temporada. Um alvo é o meia Patrick, do Internacional. Os clubes negociam uma troca do jogador com o volante Liziero, do Tricolor. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada no LANCE!. A negociação seria em moldes de um empréstimo por uma temporada. Revelado na base do São Paulo, Liziero disputou 48 jogos na última temporada, sendo o sexto jogador que mais atuou no elenco. Foram dois gols marcados. O jogador tem contrato com o Tricolor até janeiro de 2024.
Já Patrick foi um dos principais jogadores do Internacional na temporada do vice-campeonato brasileiro em 2020. No entanto, caiu de rendimento no último ano. Em 2021, o jogador marcou cinco gols e deu três assistências nos 48 jogos que disputou. Apesar de contestado por parte da torcida, foi titular durante a temporada, mas não deve fazer parte dos planos do Colorado em 2022.
Crédito: LizieropodeserenvolvidoemtrocaporPatrick,doInternacional(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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