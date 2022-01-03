São Paulo e Internacional estudam troca entre Liziero e Patrick

O São Paulo segue em busca de jogadores para compor o elenco para a próxima temporada. Um alvo é o meia Patrick, do Internacional. Os clubes negociam uma troca do jogador com o volante Liziero, do Tricolor. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada no LANCE!. A negociação seria em moldes de um empréstimo por uma temporada. Revelado na base do São Paulo, Liziero disputou 48 jogos na última temporada, sendo o sexto jogador que mais atuou no elenco. Foram dois gols marcados. O jogador tem contrato com o Tricolor até janeiro de 2024.