São Paulo avança em renovação de contrato de Rodrigo Nestor

O São Paulo avançou na conversa para renovar o contrato do volante Rodrigo Nestor, cria da base do clube e que vem ganhando cada vez mais oportunidades na equipe do Morumbi.

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Segundo o jornalista André Plihal, da 'ESPN', o jogador deve renovar com o Tricolor até 2024. O seu antigo contrato tem validade até novembro deste ano. Sendo assim, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe no próximo mês.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Nesta semana, o presidente do São Paulo, Julio Casares, disse que estava confiante em uma renovação do jogador com o clube que o revelou.

- Acreditamos que o Nestor vai ficar. Embora não tenha se firmado no time titular, está tendo oportunidades, o momento da carreira dele é muito importante. Estamos conversando com ele para que ele tenha foco no São Paulo, ganhe posição e cresça profissionalmente. Tenho muita convicção de que vamos renovar com Rodrigo Nestor - disse o mandatário, em entrevista ao Canal do Arnaldo e Tironi. A novela de sua renovação vem desde a gestão de Leco, na temporada passada. A demora para a tomada de decisão e as diversas movimentações das negociações irritaram alguns são-paulinos, que cobraram o jogador nas redes sociais.