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futebol

São Paulo anuncia oficialmente a contratação do atacante Calleri

Atacante argentino assinou contrato com o Tricolor nesta segunda-feira (30), dia de encerramento da janela de transferências. Anúncio foi feito pelo clube horas após o acordo...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 21:24

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 21:24
Calleri está oficialmente de volta ao São Paulo. Após a assinatura do contrato que colocou um fim à novela entre o atacante e o clube, o argentino foi anunciado de maneira oficial pelo Tricolor. Calleri foi contratado por empréstimo até o fim de 2022, com opção de compra A negociação entre o São Paulo e o Deportivo Maldonado-URU, que detém os direitos do atacante, já haviam ocorrido e fracassado. Assim, as conversas voltaram já no fim da janela e o contrato foi assinado nesta segunda-feira (30), dia do fechamento da janela de transferências.
A proximidade do fim da janela foi um fator-chave para a volta das negociações e o sucesso do Tricolor na contratação. Com a falta de clubes europeus interessados no atacante, o Deportivo Maldonado buscou um destino para Calleri, fazendo com que o São Paulo ressurgisse para retomar as conversas.
ATUAÇÕES: Reinaldo faz gol de pênalti e é destaque em jogo morno contra o Juventude pelo Brasileirão
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosCom isso, Calleri volta ao clube onde fez uma grande temporada em 2016 e onde foi um dos jogadores preferidos da torcida. Ao todo, foram 16 gols em 31 jogos em sua passagem pelo Tricolor, onde foi semifinalista da Libertadores.

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