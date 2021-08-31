São Paulo anuncia oficialmente a contratação do atacante Calleri

Calleri está oficialmente de volta ao São Paulo. Após a assinatura do contrato que colocou um fim à novela entre o atacante e o clube, o argentino foi anunciado de maneira oficial pelo Tricolor. Calleri foi contratado por empréstimo até o fim de 2022, com opção de compra A negociação entre o São Paulo e o Deportivo Maldonado-URU, que detém os direitos do atacante, já haviam ocorrido e fracassado. Assim, as conversas voltaram já no fim da janela e o contrato foi assinado nesta segunda-feira (30), dia do fechamento da janela de transferências.

A proximidade do fim da janela foi um fator-chave para a volta das negociações e o sucesso do Tricolor na contratação. Com a falta de clubes europeus interessados no atacante, o Deportivo Maldonado buscou um destino para Calleri, fazendo com que o São Paulo ressurgisse para retomar as conversas.

ATUAÇÕES: Reinaldo faz gol de pênalti e é destaque em jogo morno contra o Juventude pelo Brasileirão