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Festa no Norte!

São Mateus e Linhares estão de volta à Série A do Campeonato Capixaba

São Mateus e Linhares passaram por Vilavelhense e Sport Colatinense, respectivamente e garantiram a vaga na elite do futebol local

Publicado em 

25 mai 2019 às 21:36

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 21:36

Os dois principais clubes do Norte do estado estão de volta à elite do futebol capixaba. São Mateus e Linhares passaram por Vilavelhense e Sport Colatinense, respectivamente, na tarde deste sábado (25), nas semifinais da Série B do Campeonato Capixaba e garantiram as duas vagas na Série A de 2020. Além disso, os dois clubes fazem a decisão a partir do próximo final de semana. 
Wendy, atacante do Linhares (à esquerda) marcou dois gols da vitória da Coruja Crédito: Vinicius Antunes/Divulgação
No Sernamby, o São Mateus recebeu a visita do Vilavelhense e venceu o adversário por 3 a 0. Os gols da vitória dos donos da casa foram marcados por Sávio, Jonatan e Léo Chocolate. Na partida de ida, disputada no Kleber Andrade, o Pit Bull do Norte havia ganhado por 1 a 0. 
Com novo show de Wendy, o Linhares também venceu o Sport Colatinense por 3 a 0, no estádio Justiniano de Mello e Silva, em Colatina. O atacante da Coruja Azul, que já havia feito os dois gols do triunfo da sua equipe na partida de ida por 2 a 1, voltou a marcar duas vezes - Guilherme, contra, completou o placar.
 
Por ter feito a melhor campanha da primeira fase, o São Mateus tem a vantagem de realizar o segundo jogo da final dentro dos seus domínios. Na tarde da próxima segunda-feira (27) será realizada uma reunião na sede da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) para decidir a data, horário e local dos dois confrontos.

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