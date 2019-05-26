São Mateus e Linhares estão de volta à Série A do Campeonato Capixaba

São Mateus e Linhares passaram por Vilavelhense e Sport Colatinense, respectivamente, na tarde deste sábado (25), nas semifinais da Série B do Campeonato Capixaba e garantiram as duas vagas na Série A de 2020. Além disso, os dois clubes fazem a decisão a partir do próximo final de semana. Os dois principais clubes do Norte do estado estão de volta à elite do futebol capixaba.passaram por Vilavelhense e Sport Colatinense, respectivamente, na tarde deste sábado (25), nas semifinais da Série B doe garantiram as duas vagas na Série A de 2020. Além disso, os dois clubes fazem a decisão a partir do próximo final de semana.

Wendy, atacante do Linhares (à esquerda) marcou dois gols da vitória da Coruja Crédito: Vinicius Antunes/Divulgação

No Sernamby, o São Mateus recebeu a visita do Vilavelhense e venceu o adversário por 3 a 0. Os gols da vitória dos donos da casa foram marcados por Sávio, Jonatan e Léo Chocolate. Na partida de ida, disputada no Kleber Andrade, o Pit Bull do Norte havia ganhado por 1 a 0.

Com novo show de Wendy, o Linhares também venceu o Sport Colatinense por 3 a 0, no estádio Justiniano de Mello e Silva, em Colatina. O atacante da Coruja Azul, que já havia feito os dois gols do triunfo da sua equipe na partida de ida por 2 a 1, voltou a marcar duas vezes - Guilherme, contra, completou o placar.



