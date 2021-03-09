futebol

Santos x Deportivo Lara: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Peixe estreia na segunda fase da Copa Libertadores na noite desta terça-feira, na Vila...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 22:22

Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
Na partida de ida da segunda fase da Copa Libertadores, o Santos recebe o Deportivo Lara, da Venezuela, na noite desta terça-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, em Santos. Atual vice-campeão, o Peixe terá de passar por dois confrontos para chegar à fase de grupos da edição deste ano.Holan muda o time
Para abrir vantagem no confronto, o técnico Ariel Holan vai fazer mudanças na equipe após a goleada por 4 a 0 diante do São Paulo no último sábado. John, Sandro e Luiz Felipe, que falharam no clássico, devem perder a vaga no time titular para João Paulo, Vinícius Balieiro e Kiky Fernandes, respectivamente.
Adversário é surpresa
Por outro lado, o Deportivo Lara vem para sua quinta participação na Copa Libertadores depois de passar por uma grande reformulação, com muitos novos nomes no elenco e a chegada do treinador Martín Brignani.FICHA TÉCNICASANTOS X DEPORTIVO LARA
Data e hora: 9 de março, às 19h15Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)Horário: 19h15Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)Assistentes: Carlos Barreiro (Uruguai) e Horácio Ferreiro (Uruguai)VAR: Enrique Cáceres (Paraguai)
Onde assistir: Fox Sports e Tempo Real do LANCE!
SANTOSJoão Paulo; Vinícius Balieiro, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Ângelo e Soteldo. Técnico: Ariel Holan.Desfalques: Pará (Covid), Madson, Laércio, Jobson, Carlos Sánchez, Raniel e Kaio Jorge (lesionados) e Marinho (não está 100% fisicamente)
DEPORTIVO LARALuis Curiel; Diego Meleán, Ignacio Anzola, Jonathan España, Víctor Sifontes; Jesús Bueno, Javier García e Juan Carlos Castellanos; Dárwin Gómez, Jesús Hernández e Rubén Rojas. Técnico: Martín Brignani.

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

Imagem de destaque
Estrela do balé russo inspira competição no RJ aos moldes do Prix Lausanne; capixaba está participando
Imagem de destaque
Sopa no almoço: 5 receitas proteicas para começar a semana com energia
Casal Bruna Bello de Paula Riguetti e Jhonatan Resende Riguetti com a filha Eva
Bebê do ES de 624g vence luta pela vida e é batizada em Aparecida

