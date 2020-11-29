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futebol

Santos volta a ser o segundo time com mais gols na história do Brasileiro

Peixe bateu o Sport por 4 a 2 neste sábado...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 22:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2020 às 22:07
Crédito: Marinho briga pela artilharia do Campeonato Brasileiro (Divulgação/Santos FC
A vitória por 4 a 2 sobre o Sport, neste sábado, manteve o Santos colado na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, chegando aos 37 pontos em 23 jogos disputados. Desde a última rodada da competição do ano passado, quando goleou o Flamengo por 4 a 0, que o Peixe não estufava as redes quatro vezes numa mesma partida. Feito que coloca também os santistas novamente como o segundo time com mais gols na história do Brasileirão.
O placar elástico fez com que o Alvinegro Praiano atingisse a marca de 2022 gols em 1403 partidas realizadas desde 1971, empatando com o Atlético Mineiro. O Galo, que tem nove jogos a menos no histórico, havia ultrapassado o Santos nesta temporada. Sob o comando de Jorge Sampaoli, ex-técnico santista, a equipe mineira tem atualmente o ataque mais positivo do campeonato com 41 bolas na rede.
O líder do ranking histórico segue sendo o São Paulo, que neste sábado venceu o Bahia por 3 a 1. O Tricolor do Morumbi já marcou 2126 vezes em 1421 atuações no Brasileiro desde 71. Confira o top 5:
TIMES COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DO BRASILEIRÃO (1971/2020)- Dados OGol​1º - São Paulo - 2126 gols em 1421 jogos2º - Santos - 2022 gols em 1394 jogosAtlético-MG - 2022 gols em 1403 jogos4º - Flamengo - 1977 gols em 1426 jogos5º - Cruzeiro - 1973 gols em 1385 jogos

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