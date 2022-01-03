Santos sonda a situação do lateral Guilherme Guedes, do Grêmio

O Santos procurou o Grêmio para entender a situação contratual do lateral-esquerdo Guilherme Guedes, do Grêmio. Com a possível saída precoce de Moraes e com Felipe Jonatan atuando muitas vezes como volante, o Peixe deseja contratar um jogador para a posição.Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o Alvinegro entende que trata-se de uma promessa do Grêmio e que não seria uma negociação simples. As conversas estão em estágio inicial e a ideia seria por empréstimo de um ano. Outro nome que o Santos analisa é de Lucas Hernandez, que pertence ao Atlético-MG.

No time Gaúcho, Guedes atuou em 16 jogos, marcou um gol e deu duas assistências. Ele chegou a jogar também pela Ponte Preta, em 2019, em empréstimo. O jogador tem 22 anos multa rescisória para a Europa avaliada em 80 milhões de euros (R$ 508,5 milhões). O contrato com o Tricolor vai até o final de 2024.Em entrevista recente, o presidente Romildo Bolzan Junior comentou sobre a possibilidade do lateral deixar o Grêmio neste ano.

- As contratações que o Grêmio fez (até o momento), repôs posições onde saíram jogadores. Perdemos dois laterais-direitos (Rafinha e Vanderson), um lateral-esquerdo (Cortez), com certeza, e poderemos perder dois. O outro pode ser o Guilherme Guedes - afirmou em entrevista ao programa Sala de Domingo, da Rádio Gaúcha.