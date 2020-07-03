Santos reverte parte do valor de máscaras vendidas para ajudar no combate ao COVID-19

Crédito: Divulgação/Santos FC

O Santos Futebol Clube realizou doação de parte do valor arrecadado na comercialização de máscaras licenciadas na Santos Store, sua loja oficial, para ajudar no combate ao COVID-19. A doação foi realizada para a Prefeitura de Santos, através da Secretaria Municipal de Saúde.

- Como clube de futebol que conta com uma grande torcida, temos responsabilidade social e é nosso dever ajudar na luta contra o COVID-19. Tenho certeza que este valor revertido através da venda de máscaras na Santos Store poderá colaborar para que a cidade de Santos esteja cada vez mais forte no combate a essa ameaça - declarou José Carlos Peres.

- A doação do Santos é um gesto muito importante e vem contribuir para o enfrentamento da pandemia no Município. Ela é mais uma mostra da grandeza da instituição, que sempre desenvolve ações importantes com a força da sua marca e tem um reconhecido trabalho de responsabilidade social - disse o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz.