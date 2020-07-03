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Santos reverte parte do valor de máscaras vendidas para ajudar no combate ao COVID-19

Clube doa parte do valor arrecadado com as vendas do acessório para a Prefeitura de Santos. Dinheiro será utilizado em ações de combate a pandemia na cidade...

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 18:01

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 18:01
Crédito: Divulgação/Santos FC
O Santos Futebol Clube realizou doação de parte do valor arrecadado na comercialização de máscaras licenciadas na Santos Store, sua loja oficial, para ajudar no combate ao COVID-19. A doação foi realizada para a Prefeitura de Santos, através da Secretaria Municipal de Saúde.
- Como clube de futebol que conta com uma grande torcida, temos responsabilidade social e é nosso dever ajudar na luta contra o COVID-19. Tenho certeza que este valor revertido através da venda de máscaras na Santos Store poderá colaborar para que a cidade de Santos esteja cada vez mais forte no combate a essa ameaça - declarou José Carlos Peres.
- A doação do Santos é um gesto muito importante e vem contribuir para o enfrentamento da pandemia no Município. Ela é mais uma mostra da grandeza da instituição, que sempre desenvolve ações importantes com a força da sua marca e tem um reconhecido trabalho de responsabilidade social - disse o secretário de Saúde de Santos, Fábio Ferraz.
Os recursos revertidos para a Secretaria de Saúde de Santos serão aplicados na aquisição de mais de cinco mil máscaras para os profissionais que atuam na rede municipal de saúde. Para adquirir as máscaras, é só se dirigir a Santos Store na Vila Belmiro, ou pelo site da loja virtual do Peixe.

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