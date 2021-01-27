Santos renova com terceiro patrocinador antes da final da Copa Libertadores

O Santos anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato com a Kodilar. A empresa patrocina o clube desde 2018 e está estampada nos meiões dos atletas, além de estar presente nos treinamentos, entrevistas, redes sociais e ativações em dias de jogo. O Peixe também renovou com a Philco e com a Kicaldo antes da final da Copa Libertadores.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Kodilar é um exemplo interessante de como uma marca pode potencializar seu investimento em patrocínio esportivo. A partir de uma propriedade alternativa como os meiões, tem construído, ano a ano, uma relação de identificação com o Clube, aproveitando com muita competência todas as oportunidades de ativação, em especial sua presença em nossas redes sociais. Esperamos nesta nova temporada aprimorar esta parceria e seguirmos relevantes na estratégia de marketing da empresa - afirma Marcelo Frazão, executivo de marketing do Santos.- É uma enorme satisfação fazer parte do elenco dos patrocinadores oficiais do Santos, um dos mais tradicionais e amados clubes do Brasil e do mundo - afirmou Wagner Zacarias, que junto com o irmão Wellington Zacarias, presidente da Kodilar.No final de 2020, o Santos já tinha renovado com a Tek Bond. O Peixe também anunciou nesta segunda que o Game Fortnite será patrocinador máster para a final da Copa Libertadores em um contrato de mais de R$ 1 milhão. O patrocínio pontual fechado para a decisão tem até a possibilidade de continuar no clube para o resto da temporada.