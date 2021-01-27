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futebol

Santos renova com terceiro patrocinador antes da final da Copa Libertadores

Depois de Philco e Kicaldo, Kodilar vai ficar ao lado do clube até o final da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 14:20

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 14:20

Crédito: Santos anunciou a renovação do contrato com a Kodilar (Imagem: Reprodução
O Santos anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato com a Kodilar. A empresa patrocina o clube desde 2018 e está estampada nos meiões dos atletas, além de estar presente nos treinamentos, entrevistas, redes sociais e ativações em dias de jogo. O Peixe também renovou com a Philco e com a Kicaldo antes da final da Copa Libertadores.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro- Kodilar é um exemplo interessante de como uma marca pode potencializar seu investimento em patrocínio esportivo. A partir de uma propriedade alternativa como os meiões, tem construído, ano a ano, uma relação de identificação com o Clube, aproveitando com muita competência todas as oportunidades de ativação, em especial sua presença em nossas redes sociais. Esperamos nesta nova temporada aprimorar esta parceria e seguirmos relevantes na estratégia de marketing da empresa - afirma Marcelo Frazão, executivo de marketing do Santos.- É uma enorme satisfação fazer parte do elenco dos patrocinadores oficiais do Santos, um dos mais tradicionais e amados clubes do Brasil e do mundo - afirmou Wagner Zacarias, que junto com o irmão Wellington Zacarias, presidente da Kodilar.No final de 2020, o Santos já tinha renovado com a Tek Bond. O Peixe também anunciou nesta segunda que o Game Fortnite será patrocinador máster para a final da Copa Libertadores em um contrato de mais de R$ 1 milhão. O patrocínio pontual fechado para a decisão tem até a possibilidade de continuar no clube para o resto da temporada.
O Santos não tem uma marca no espaço principal do uniforme, de forma fixa, desde a saída da Caixa. E a busca continua. Os valores pedidos para um patrocinador máster giram na faixa dos R$ 10 milhões ano.

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