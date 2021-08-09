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futebol

Santos renova com o goleiro Paulo Mazoti até o final de 2022

Vínculo do goleiro terminava no final desta temporada e foi prorrogado...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 18:22

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 18:22

Crédito: Reprodução
O Santos renovou com o goleiro Paulo Mazoti na manhã desta segunda-feira. O contrato do atleta iria até dezembro deste ano, o novo vínculo vai até o final de 2022. Com a saída rescisão de Vladmir, o goleiro passou a ser o terceiro goleiro e foi relacionado diversas vezes pelo elenco profissional.- Significa muita gratidão e um sonho sendo realizado. Estou aqui desde os 11 anos de idade, batalhando para chegar no profissional e consegui. Essa renovação é a continuação do meu sonho - disse o goleiro.
Depois da lesão do goleiro John, que se recupera de cirurgia, o Peixe correu atrás a tempo de renovar com o jogador que disputa vaga no elenco principal com o Diógenes que vêm se destacando nos treinos. O Santos conta com João Paulo, John, Diógenes e Paulo Mazoti em sua equipe de goleiros liderada pelo preparador Arzul.- Ao longo dos anos a gente vê que o Santos revela muitos jogadores e não apenas na linha, mas também no gol. Todos são excelentes profissionais. Não tem nem o que falar sobre o Arzul, um dos principais do país. E ainda tem o Juninho. Desde que cheguei no profissional vi que poderia aprender muito com eles. A minha evolução também vem muito da base, com grandes profissionais - afirmou Paulo Mazoti.

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