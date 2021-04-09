Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos pode estrear na fase de grupos da Libertadores contra o Barcelona

Caso consiga passar pelo San Lorenzo, Peixe pode encarar no dia 20 de abril a equipe equatoriana jogando no Brasil. Boca Juniros e The Strngest são os outros times da chave...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 19:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 abr 2021 às 19:09
Crédito: Marinho brilhou na última Copa Libertadores e foi eleito o Rei da América (Crédito: Divulgação/Santos FC
Se o Santos eliminar o San Lorenzo e concretizar sua classificação para fase de grupos da Copa Libertadores, o Peixe já sabe qual será seu primeiro compromisso dentro da competição: Barcelona de Guayaquil (EQU), jogo agendado para o dia 20 de abril, com mando do Santos.No fim da tarde desta sexta-feira a Conmebol soltou a tabela dos primeiros jogos da fase de grupos da Libertadores. O Peixe, se passar do time argentino, entrará no Grupo C, juntamente com Boca Juniors (Argentina), The Strongest (Bolívia) e o Barcelona (Equador).Santos e San Lorenzo fazem na próxima terça-feira o jogo de volta da 3ª fase da competição. No primeiro duelo, disputado na Argentina, vitória do Peixe por 3 a 1. Na partida de volta o time de Ariel Holan pode até perder por um gol de diferença que garante vaga na fase de grupos. A partida será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília.Confira abaixo qual seria a tabela do Santos na fase de grupos se a equipe confirmar sua participação. O Peixe faria os dois últimos jogos fora de casa.
- dia 20/04 – Santos x Barcelona- dia 27/04 – Boca Juniors x Santos- dia 04/05 – Santos x The Strongest- dia 11/05 – Santos x Boca Juniors- dia 18/05 – The Strongest x Santos- dia 25/05 – Barcelona x Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório foi atropelada na terça-feira (21), quando estava andando de bicicleta na Avenida Norte-Sul
Ciclista fica em coma após ser aatingida por carro na Avenida Norte Sul em Vitória
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: conheça a história do Santo retratada em livros
Tiradentes foi morto após organizar movimento contra pagamentos de impostos abusivos
Entre o veneno e a forca: Tiradentes, Platão e a política da morte exemplar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados