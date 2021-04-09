Santos pode estrear na fase de grupos da Libertadores contra o Barcelona

Se o Santos eliminar o San Lorenzo e concretizar sua classificação para fase de grupos da Copa Libertadores, o Peixe já sabe qual será seu primeiro compromisso dentro da competição: Barcelona de Guayaquil (EQU), jogo agendado para o dia 20 de abril, com mando do Santos.No fim da tarde desta sexta-feira a Conmebol soltou a tabela dos primeiros jogos da fase de grupos da Libertadores. O Peixe, se passar do time argentino, entrará no Grupo C, juntamente com Boca Juniors (Argentina), The Strongest (Bolívia) e o Barcelona (Equador).Santos e San Lorenzo fazem na próxima terça-feira o jogo de volta da 3ª fase da competição. No primeiro duelo, disputado na Argentina, vitória do Peixe por 3 a 1. Na partida de volta o time de Ariel Holan pode até perder por um gol de diferença que garante vaga na fase de grupos. A partida será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília.Confira abaixo qual seria a tabela do Santos na fase de grupos se a equipe confirmar sua participação. O Peixe faria os dois últimos jogos fora de casa.