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futebol

Santos já recebeu mais de 10 mil respostas em pesquisa com torcedor

Clube pretende ouvir as necessidades dos santistas antes de tomar decisões importantes...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 10:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2021 às 10:54
Crédito: Divulgação
O Santos já recebeu mais de 10 mil respostas completas e mais de 12 mil torcedores já começaram a responder a pesquisa “Fala, santista!”, que tem como objetivo identificar as demandas do torcedor santista e melhorar a relação do Peixe com os seus fãs. O questionário, disponível em sociorei.com/falasantista, tem perguntas específicas para sócios, ex-sócios e os demais torcedores.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- A gente está bem satisfeito com o resultado, a quantidade de respostas foi acima do esperado. É importante que as pessoas respondam para a gente possa colocar o clube mais próximo do torcedor - afirmou Vitor Sion, um dos membros do Comitê de Gestão do Peixe.
A primeira onda do “Fala, santista” estará aberta a respostas até o dia 14 de março. Serão realizados dois sorteios de camisas oficiais do Peixe para os participantes, um deles exclusivo para o time de associados e outro feito para os demais torcedores que tenham respondido o questionário completo. Os nomes dos contemplados vão ser divulgados no dia 14 de abril, data em que é comemorado o aniversário do Clube. Também como contrapartida aos associados, todos que contribuírem com a pesquisa ganharão 100 pontos no Sócio Rei.Nos próximos meses, o clube fará novas pesquisas, com outros temas para compreender ainda melhor a identidade do torcedor e implementar as melhorias mais desejadas.

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