Santos já recebeu mais de 10 mil respostas em pesquisa com torcedor

O Santos já recebeu mais de 10 mil respostas completas e mais de 12 mil torcedores já começaram a responder a pesquisa “Fala, santista!”, que tem como objetivo identificar as demandas do torcedor santista e melhorar a relação do Peixe com os seus fãs. O questionário, disponível em sociorei.com/falasantista, tem perguntas específicas para sócios, ex-sócios e os demais torcedores.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- A gente está bem satisfeito com o resultado, a quantidade de respostas foi acima do esperado. É importante que as pessoas respondam para a gente possa colocar o clube mais próximo do torcedor - afirmou Vitor Sion, um dos membros do Comitê de Gestão do Peixe.

A primeira onda do “Fala, santista” estará aberta a respostas até o dia 14 de março. Serão realizados dois sorteios de camisas oficiais do Peixe para os participantes, um deles exclusivo para o time de associados e outro feito para os demais torcedores que tenham respondido o questionário completo. Os nomes dos contemplados vão ser divulgados no dia 14 de abril, data em que é comemorado o aniversário do Clube. Também como contrapartida aos associados, todos que contribuírem com a pesquisa ganharão 100 pontos no Sócio Rei.Nos próximos meses, o clube fará novas pesquisas, com outros temas para compreender ainda melhor a identidade do torcedor e implementar as melhorias mais desejadas.