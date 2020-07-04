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Santos faz treino técnico nesta sexta; aniversariante, Arthur Gomes comemora volta dos trabalhos

Peixe trabalhou o fundamento no terceiro dia de treinamentos com bola no CT Rei Pelé. Atacante marcou o último gol do Santos antes da pausa pela pandemia de Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 22:25

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 22:25

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
De volta aos CT Rei Pelé desde o último dia 23, o alvinegro realizou nesta sexta-feira (3) uma atividade técnica de aprimoramento de passe no período da tarde, com o elenco dividido em dois grupos para evitar aglomeração. Aniversariante do dia, Arthur vê o retorno aos treinos como um presente antecipado.
- Jogar futebol é o que eu mais amo fazer na vida, além da resenha com os companheiros no dia a dia. Com certeza foi um presente estar de volta. As avaliações físicas foram importantes para todos nós, mas jogador gosta de treinar com bola. Seguimos treinando intensamente e só temos a ganhar com isso lá na frente, quando os jogos voltarem - afirmou o atacante.
Arthur Gomes foi o autor do último tento santista, quando abriu o placar no clássico contra o São Paulo, no dia 14 de março, no Morumbi, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O atacante, porém, não vê a hora dessa ‘marca’ ser quebrada.
- É misto de sentimentos, né? Legal ter sido o autor do último gol do Santos, mas triste por ter sido há quase quatro meses. Infelizmente houve essa parada por conta da pandemia e fica um sentimento ruim de não estar jogando. Não vejo a hora dos jogos voltarem para quebrar logo essa marca, ou que algum companheiro balance as redes também e a gente consiga dar alegrias ao nosso torcedor - finalizou o camisa 23.
O Santos volta a trabalhar no CT Rei Pelé neste sábado. Ainda não há previsão da data de retorno das competições.

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