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Santos faz treino específico para não voltar a sofrer com desvantagem numérica; confira

Comissão técnica também repetiu atividade tática em campo reduzido visando volta do Paulistão, na próxima quarta-feira...
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Publicado em 

15 jul 2020 às 22:21

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 22:21

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Na última partida do Santos antes da paralisação do futebol no Brasil, por conta da pandemia do novo coronavírus, onde o Peixe foi derrotado por 2 a 1 pelo São Paulo, no estádio do Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Paulista, a equipe vencia por 1 a 0 até o volante Jobson ser expulso no fim do primeiro tempo. Já na etapa final o Tricolor aplicou a virada.
Para não repetir os mesmos erros, em uma das atividades do treinamento desta quarta-feira, visando a reestreia do Paulistão, na próxima semana, contra o Santo André, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada da competição, um dos trabalhos comandados pela comissão técnica visou explorar definições de jogadas em desvantagem numérica em um pequeno espaço de um dos campos do CT Rei Pelé.O elenco foi dividido em três grupos, assim como a atividade de ontem, utilizando dois gramados. Além do trabalho para lidar com situações adversas do jogo, parte do grupo realizou uma atividade tática em campo reduzido com oito atletas para cada lado e um coringa atuando pelos dois times.
Contra o Ramalhão, que é líder geral do Campeonato Paulista, o Alvinegro Praiano precisa de apenas um ponto para avançar às quartas de final da competição.

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