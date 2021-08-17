Santos encaminha contratação do atacante Léo Baptistão

O Santos tem negociações avançadas com o atacante Léo Baptistão, de 28 anos. O jogador, inclusive, já está em Santos, onde residiu nos tempos de Portuguesa Santista. A informação inicial foi publicada pelo Globo Esporte e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.O Internacional negociava com o atleta, mas atacante ficou empolgado com a possibilidade de voltar para cidade em que nasceu e foi revelado ao futebol. O Palmeiras chegou a sondar o jogador, mas não oficializou proposta.
Léo Baptistão tem passagens importantes pelo futebol europeu. Após boas atuações pelo Rayo Vallecano, se transferiu para o Atlético de Madrid. Também jogou por Real Betis, Villarreal e Espanyol, todos da primeira divisão espanhola.
Em 2019, aceitou a proposta do Wuhan, da China, onde marcou 7 gols em 27 jogos na primeira temporada. Em 2021, são apenas duas partidas pelo time chinês.O Santos busca reforços para a temporada. Recentemente, o time perdeu Luan Peres, Kaio Jorge e Alison, todos titulares no Vice-campeonato da Copa Libertadores 2020. Essa Baptistão deve ser a oitava contratação da gestão do presidente Andres Rueda. Antes de Augusto, o clube já havia anunciado as chegadas do lateral-esquerdo Moraes, do meia-atacante Marcos Guilherme, do zagueiro Danilo Boza, do meia Vínicius Zanocelo, do volante Camacho e o meia-atacante Matías Lacava, para o Sub-23, além de Augusto, anunciado nesta segunda-feira.