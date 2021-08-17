Santos encaminha contratação do atacante Léo Baptistão

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O Santos tem negociações avançadas com o atacante Léo Baptistão, de 28 anos. O jogador, inclusive, já está em Santos, onde residiu nos tempos de Portuguesa Santista. A informação inicial foi publicada pelo Globo Esporte e confirmada pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE.O Internacional negociava com o atleta, mas atacante ficou empolgado com a possibilidade de voltar para cidade em que nasceu e foi revelado ao futebol. O Palmeiras chegou a sondar o jogador, mas não oficializou proposta.

Léo Baptistão tem passagens importantes pelo futebol europeu. Após boas atuações pelo Rayo Vallecano, se transferiu para o Atlético de Madrid. Também jogou por Real Betis, Villarreal e Espanyol, todos da primeira divisão espanhola.